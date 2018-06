Bazsalikomos eper, rozé fröccs és vasutas burger! Megnyitott az I Gát U

A vízparti hangulat közelebb van, mint gondolnánk. A BudaPart-Kopaszi-gát végében ugyanis nemrég megnyitott az I Gát U étterem, ami nyári élményeket és huncut bisztrókonyhát kínál a Duna menti harapnivalóan zöld környezetben.

Ritkán járunk ki a Kopaszi-gátra, mert kicsit kiesik a XII. kerületi konfortzónánkból, és jó pár évig nem is a legjobb hírek keringtek róla. De nemrég végre összeszedtük magunkat és nekiindultunk, több okból is. Azoknak az időknek ugyanis nagyjából vége, mikor a Duna főága és a Lágymányosi öböl közti gáton a megépített pavilonok kongtak az ürességtől, és a játszótéren kívül szinte semmi más szórakozási vagy pihenési helyszín nem volt. Most, mikor arra sétáltunk széles és kellemes sétány fogadott minket, aminek a főág felé eső részén meghagyták az eredeti növényzetet, az öböl felőli részt pedig kipucolták, így a víz is megközelíthető.

Ahogy egyre beljebb sétáltunk, hangulatos éttermek és bisztrók jöttek sorba, de közülük is a legújabb, az I Gát U felé vettük az irányt. Már a nevéből is látszott, hogy itt minden egy helyen lesz, a vízparti hangulat, a zöld környezet, a könnyű, nyári ételek és a hűsítő italok egyaránt.

Az I Gát U étlapja saját definíciója szerint „huncut bisztrókonyhát" kínál, vagyis minden étel gyorsan és frissen készül, kiváló alapanyagokból, de jónéhány csavarral. A kecskesajtos salátába például popcorn kerül, a harcsa köreteként készülő hagymalekvárja pedig rooibos-teában főtt. A halleves tárkonyos és paradicsomos, a reszelt, majd tahinivel ízesített sajt pedig végül összesütve érkezik az asztalra. A kínálatban találunk még tepertős-sztrapacskás csülköt, pulled pork szendvicset, rántott marhanyakat, házi kapris majonézzel tálalt fish and chipset, valamint az egykori „restik" hangulatát megidéző vasutas burgert is. A desszertek közül választhatunk kakukkfüves-pálinkás meggyel kiegészített grízpudingot, vagy csokoládé mousse-t bazsalikomos eperrel, míg a gyerekek rántott csirkét vagy paradicsomos spagettit rendelhetnek.

Az itallapon a fröccskoktélok is megakasztják a szemet – a rozéból készül, meggyszörpös-fahéjas Brexit koktél, a fehérbort pedig bodzaszörppel, uborkával és lime-mal vadítják meg, a rozés-gyömbéres-eperszörpös Spicy Lover-ről nem is beszélve.

Amint megtudtuk, az étterem séfje, Medvei Károly pályája során számos étteremben megfordult, példaképeinek tekinti Kelemen Gábort, a Hemingway egykori konyhafőnökét, Pesti Istvánt, akivel a Babelben dolgozott együtt, Fazekas Lászlót az Arcade-ból és Ferencz Gábort, aki alatt az Aria Hotel Budapestben volt sous-chef. Kedvence a tradicionális magyar konyha, de szívéhez nőtt a bazsalikom és a kakukkfű, és nagyon vonzódik a tárkonyhoz, lehetőleg hazai forrásból.

Összekötve a kellemeset a hasznossal arra jutottunk, hogy a jövőben jó párszor kivándorlunk még ide, főleg, hogy az I Gát U remek wifi-vel is rendelkezik, így még az irodát is hozhatjuk magunkkal.