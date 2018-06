Gyászdivat és halálmotívumok, a csángók apostolának temetését bemutató időszaki kiállítás és egy ingyenes szabadtéri esti koncert várja a látogatókat június 23-án, a Múzeumok Éjszakáján a Fiumei úti sírkertben.

A Fiumei úti sírkert több mint temető, olyan nemzeti emlékhely, kulturális és turisztikai célpont, ahol leróhatják tiszteletünket Ady, Jókai, Arany, Kossuth, Deák, Erkel, Faludy, Jancsó és Kertész Imre emléke előtt, de életükről és temetkezési helyeikről is sok érdekességet megtudhatnak. Ebben az arborétumnak is beillő hatalmas temetőkertben működik az ország egyetlen temetkezéstörténeti múzeuma. Az idei Múzeumok Éjszakáján nyit ki újra a Kegyeleti Múzeum is, amelynek falai között egy átrendezett állandó és egy időszaki kiállítást is láthatnak majd az érdeklődők.

A sírkertben a Múzeumok Éjszakája programsorozat egy érmebemutatóval indul 18:30-kor. A Fiumei úti sírkert nemzeti emlékhely tiszteletére megjelenő emlékérme az ötödik tagja annak a sorozatnak, amit a Magyar Nemzeti Bank a Nemzeti Örökség Intézete kezdeményezésére indított el 2014-ben. Az érmesorozat a nemzeti emlékhelyeket mutatja be; közülük ez lesz az első, ami az ország egyetlen egészében nemzeti emlékhellyé nyilvánított temetőjét jeleníti meg.

A bemutatót a Kegyeleti Múzeum újranyitása és a benne helyet kapott két kiállítás megnyitója követi. Az állandó kiállításon a Fiumei úti sírkert története elevenedik meg, míg az időszaki tárlat a „csángók apostolának" Domokos Pál Péter néprajzkutatónak a rendszerváltás utáni temetéséről szól majd.

A Jól áll neki a halál – A divat más-világa című pódiumbeszélgetés 20 órakor kezdődik. Az uralkodói gyászszertartások mintájára rendezett pompatemetésekről, a gyászdivatról, az utcai viseleteken feltűnő halálmotívumokról – koponyák, csontvázak – a kalózromantikáról és a vámpírkultuszról Mojzes Dóra divattervező és Simonovics Ildikó divattörténész beszélgetnek.

A Múzeumok Éjszakája estébe nyúló programjait egy rendhagyó koncert zárja 21 órától. A Zuglói Filharmónia a sírkert egyik legszebb építészeti emlékénél ad koncertet. A zenei élményt a szecessziós stílusú Árkádsorok földöntúli látványa teszi még maradandóbbá. A programokon ingyenesen vehetnek részt, karszalag nem szükséges.