Több száz éves kávéházi hagyomány, közel száz pörkölőüzem és trendi kávékülönlegességek – a hamburgiak egészen elképesztő kávékultúrával büszkélkedhetnek. Ilyesmiből pedig turistaként vétek lenne kimaradni! Hamburg legizgalmasabb kávézóit most kilistáztuk.

Európa kávéimportjának jelentős része még ma is a hamburgi kikötőn keresztül érkezik be a kontinensre. Évszázadokkal ezelőtt pedig szinte kizárólag ide futottak be a kávészállítmányok. Nem csoda tehát, hogy már 1677-ben megnyitott az első kávéház Hamburgban. A kávé pedig a városlakók szenvedélye lett. Most is több mint kilencven kávépörkölőüzemet és rengeteg különleges hangulatú kávézót lehet találni Hamburgban. Régimódi kávéházaktól kezdve az újhullámos kávézókig minden stílusból bőven van kínálat. Mivel nehéz lenne koffeinmérgezés nélkül végigkóstolni az összes helyet egy hosszúhétvége alatt, készítettünk egy listát az általunk igazán különlegesnek, kóstolásra érdemesnek tartott helyekről.

Speicherstadt Kaffeerösterei

Egy kávézó, ahol a kávékat helyben pörkölik. Ez egyébként egyáltalán nem ritkaság Hamburgban. A Speicherstadt Kaffeerösterei igazi különlegessége inkább az elhelyezkedése. A 2015 óta a világörökségi listán szereplő Speicherstadt városrészben, a régi kikötői raktárépületek egyikében alakították ki a helyet.

Mivel a városrész Hamburg egyik fő látványossága, számítsunk rá, hogy ez a kávézó kicsit turistásabb és drágább lesz, mint azok, ahová főleg helyiek járnak. Ha nagyon ízlik a kávé, amit náluk ittunk, rendelhetünk szemes kávét otthonra is a weboldalukon keresztül.

Public Coffee Roasters

Csak néhány perc sétára, a Zollkanal túlsó oldalán, a Brandstwiete 3. szám alatt találtuk meg a kedvenc helyünket. Itt turistával már alig találkozni, főleg helyiek ülnek a hatalmas üvegablakoknál a laptopjaikkal. A kialakítása alapján a hely igazi paradicsom a digitális nomádoknak, de azért néhány beszélgetős, bekuckózós asztalt is találhatunk magunknak. (A Public Coffee Roasters két további helyszínen is üzemeltet kávézót. A címek itt találhatók a weboldalukon. Tőlük is lehet online rendelni, ha ízlett, amit kóstoltunk.)

Két különböző (egy sötétebb és egy közepes) pörkölésű kávé közül választhattunk. A baristák elképesztően kedvesek. Jó időben pedig napágyakban is pihenhetünk egyet a teraszon, kilátással a Speicherstadt vöröstéglás raktárépületeire.

Milch

Másik nagy kedvencünk a kikötőtől pár perc sétára, a portugál negyedben található. Isteni kávé, egyedi enteriőr. A Milchfeinkost ráadásul annyira kutyabarát, hogy külön hashtaget hoztak létre az Instagram-oldalukon a jellegzetes kék csempéjük előtt fényképezkedő négylábúaknak, és folyamatosan őket vetítik a kassza melletti digitális képkeretben. Így azért könnyebb a várakozás, ami elég hosszúra is nyúlhat, mivel csak egyetlen srác áll a pult mögött, és mindent ő csinál.

Kaffemuseum Burg, a kávé múzeuma A Kafferösterei Burg kávézóban, miután lehajtottunk egy frissen pörkölt kávéból készült presszót, a kávékészítés minden lépését és eszközét is megismerhetjük. A kávémúzeum egy több mint nyolcezer darabos gyűjteménnyel rendelkezik, amelyből kilencszáz kiállítási tárgy a kávéőrléshez használt különböző eszköz.

Less Political

Egy kísérletező kedvből született kávézó, ami olyan gyorsan népszerű lett, hogy már külön pörkölőüzemet is működtet Hermetic néven. Itt mindig valami újjal kísérleteznek. De a helyet elsősorban a filterkávék rajongóinak ajánljuk. A Schanzee negyedben található kávézó nagyon egyszerű berendezéssel várja a jellemzően helyi törzsvendégekből álló közönségét. Turistákkal legfeljebb akkor találkozunk itt, ha ők is kávéőrültek, és külön rákerestek arra, hogy hová érdemes Hamburgban elzarándokolni egy jó kávéélményért.

Playground Coffee

Fiatalos és játékos dizájnnal várja a vendégeit, és kicsit közösségi térként is működik a Playground, azaz játszótér nevű kávézó. Nevéhez hűen egy csomó társasjátékot is elhelyeztek a tulajdonosok, így nyugodtan játszhatunk kedvünkre egy-két játékot, miközben megisszuk a kávénkat. Aki itt vásárol Keep Cup bögrét, az ingyen kapja bele a kávét. Ezzel is próbálnak a környezettudatos kávéfogyasztásra nevelni.

In guter Gesellshaft

Nemcsak egy kávézó, hanem egy egyszerű étterem is. Ami miatt felkerült a listánkra, az a „zero waste", azaz nulla hulladék elvük, amivel a helyet üzemeltetik. Ha a gyakorlatban is megnézné, hogy hogyan oldják ezt meg, irány az In guter Gesellshaft, ahol egyébként szintén a Playground által pörkölt kávékat készítik a vendégeknek.

Nord Coast Coffee Roastery

Tágas kávézó egy régi utazási iroda helyén az óvároshoz és a világörökségi Speicherstadthoz is közel. Az átlagosnál szélesebb kínálattal, több fajta helyben pörkölt kávéval várják a vendégeket. Általában tartanak valamilyen single origin kávét is (termőterület szerint szelektált, kiváló minőségű kávé), így a kávéfanatikusoknak ez az egyik legjobb hely, ahová kóstolgatni mehetnek.Náluk is lehet szemes kávét online vásárolni, amellyel ráadásul jótékony célokat is támogathatunk. A Nord Coast tulajdonosai ugyanis minden kiló kávé után 50 centet adományoznak a származási ország valamilyen fejlesztési projektjére.

Stockholm Espresso Club

A viszonylag csendes, Winterhude nevű lakóövezetben elhelyezkedő kávézó nem Stockholmból, a Koppi Roasters-től szerzi be a kávéját. Az ő filozófiájuk az, hogy a legjobb minőséget adják vendégeiknek, amely szerintük leginkább a stockholmi pörköléssel oldható meg. De az elitizmust máshol is fülön lehet csípni a helyen. Például, ha a barista már nem lenne elég jól hangzó foglalkozás, itt egyenesen kávé-sommelier-nek nevezik magukat a kávénkat elkészítő fiúk, lányok. Akit ez az attitűd idegesít, inkább ne itt igya a kávéját! Egyébként rendszeresen tartanak kóstolókat, így a különlegességek kedvelőinek javasoljuk, hogy tartsák rajta a szemüket a kávézó Facebook-oldalán, ahol az aktuális kóstolóikat ki szokták posztolni.

Elbgold

A Schanze negyedben található kávézó az ipari dizájn ellenére is otthonos hely. Ez a főhadiszállás, az elbgoldosok itt pörkölik a kávéikat, de a város több részén is nyitottak üzleteket. A belvárosi Elbgold Lab a legújabb koncepciójuk. Itt a dizájn is más: teljesen letisztult. Leülni csak bárszékekre tudunk, vagy elvitelre kérhetjük a kávét.