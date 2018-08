Bejárhatja a világot, koktélozgathat, és még fizetnek is érte

Nemrég a macskakedvelőknek ajánlottunk egy álommunkát: aki elvállalja, egy görög szigeten lehet főállású macskagondozó. Most azoknak van egy remek ajánlatunk, akik szeretnek utazni, szórakozóhelyekre járni és koktélokat szürcsölni, valamint segítenének néhány csomag kézbesítésében – mindezt persze fizetésért cserébe.

Ha felkeltette érdeklődését az állás, akkor ezt kell tudnia a feladatról: 80 napon keresztül járnia kell a világot, körbekóstolva a helyi bárok koktéljait, amelyekről egy fotóval és néhány gondolattal számol majd be a közösségi oldalakon, valamint útközben néhány csomagot is fel kell vennie – ezeket később Londonba kézbesít majd – írja a horvát Dnevnik lap. Az útközben begyűjtött küldemények többnyire szerződéseket és egyéb okiratokat tartalmaznak, amit londoni ügyvédeknek kell átadnia. Mindez talán úgy hangzik, mintha egy krimi jeleneteibe csöppenne, de valójában egy londoni üzletlánc, a Mr. Fogg's állásajánlatáról van szó, amely épp egy új bárt készül megnyitni, de mivel tulajdonosának nincs ideje lebonyolítani a világkörüli utazgatást, egy kalandort hív segítségül, aki ezt elvégezi helyette. A kiválaszott szerencsés megfordul majd Hongkongban, az indiai Mumbaiban, Párizsban, New York-ban és San Franciscó-ban is – írja a horvát lap.

Amennyiben úgy érzi, itt az ideje, hogy nekivágjon egy fizetett világutazásnak, akkor még van pár napja jelentkezni az állásra: augusztus 27-éig erre a linkre kattintva pályázhat a munkára.