Már látogatható a varázslatos Jégtemplom a Magas-Tátrán

Az Ótátrafüred közelében, a Tarajkán ismét megnyitott Jégtemplom az előttünk álló téli időszak egyik legvonzóbb, sokak számára felejthetetlen élményt nyújtó látványossága lesz - írja a magas-tatra.info. A jégtemplom idei témája a római Szent Péter bazilika lesz a Bernini kolonnáddal együtt.

A munkát kissé megnehezítette a hosszan kitartó, szokatlanul magas őszi hőmérséklet, ennek ellenére a Jégtemplom november 23-án megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A jégtömbökből készült gyönyörű alkotást ezúttal is az Adam Bakoš vezette, szlovák, cseh és spanyol jégszobrászokból álló csapat hozta létre.

Elkészítéséhez 1800 jégtömböt használtak fel, ennek együttes súlya mintegy 225 tonnát tett ki.

Az alkotás a korábban megszokott tendenciát követve ezúttal is nagyobb lett a múlt évinél, a 2018/2019-es jégtemplom légkondicionált kupolájának magassága eléri a 25 métert. Az üvegvitrázsokat immár harmadik alkalommal egy szlovák-görög származású üvegművész, Achilleas Sdoukos készítette. Szlovákiában nincs még egy ehhez hasonló művészi épület.

De aki ide ellátogat az nem csak az építményt csodálhatja meg, hanem az ide tervezett programokon is részt vehet. A kupola kitűnő akusztikájának köszönhetően idén is lesznek koncertek a templomban, sőt az idei szezonban multimédiás bemutatókat is tartanak majd. A vetítésekre minden nap 15:30-tól kerül sor. A Jégtemplomot november 23-tól 2019. áprilisáig látogathatják, egyelőre naponta 9:00-16:15 között, majd december 25-től 9:00-18:15 között. A belépés a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is ingyenes.