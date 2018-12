Művészi reptérfotókat nézegethetünk a reptéren

Mándi Emese fotóművész repülőtéri témájú képeiből nyílt kiállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér „BUD Galéria" sorozatában – közölte a ferihegyi reptér szerdán. Az érkezési szintre kerültek ki a képek, pontosabban 24 fotópár, rajtuk a repülés művészi szintű bemutatása.

Mándi öt éve fotózza a repteret, ennek a krémje került ki a BUD Galériába. A kiállítótérben korábban a Magyar Sajtófotó pályázat anyagát, olykor az utasok által külföldön készített képeket, legutóbb pedig Kína turisztikai attrakcióit mutatták be.

A most bemutatott képek elkészítését a repülőtér is segítette a fotósnak. Megérte az ötévnyi munka: Mándi emesét felvették a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete fotóművészeti tagozatának tagjai közé. A művész két diploma után kezdett el fotózni, először mint rendezvény- és esküvőfotós.

2008-ban nyert a Panasonic Lumix fotópályázatán (emberábrázolás kategóriában), majd 2009-ben első díjat kapott a National Geographic pályázatának „Utazás és kultúrák" kategóriájában. Dolgozott az Omega zenekarnak és a Csík Zenekarnak is. A mostani élete első nyilvános kiállítása. Hardy Mihály, a

Budapest Airport kommunikációs igazgatója így méltatta őt:

A Budapest Airport számára öröm és egyben büszkeség is, hogy olyan fiatal tehetségeknek képes megjelenést biztosítani, mint amilyen Mándi Emese fotóművész. A kezdeti érdeklődést követően, őt is „megcsapta a kerozin illata", vagyis ráérzett a repülőtér örökké változó, izgalmas belső világára és ezeket a benyomásokat most művészi színvonalon, humorral és játékossággal fűszerezve tárja a közönség elé.

A Repülőtér című kiállítás 2019 február végéig látható a BUD Galériában. Mándi Emese fotói itt tekinthetők meg.