Hétfőtől már tíz nagyvárosba repülhetünk Debrecenből

Szombattól újra repülhetünk Dortmundba, vasárnap elindul a Doncasterbe és a Bázelbe tartó járat, hétfőn pedig már Barcelona is elérhető lesz Debrecenből.

Jelentősen bővül a Wizz Air debreceni kínálata a következő napokban. Hétfőtől már tíz nagyvárosba, Barcelonába, Párizsba, Eindhovenbe, Tel-Avivba, Doncasterbe, Londonba, Dortmundba, Milánóba, Moszkvába és Bázelbe is indít járatokat a légitársaság.

A hét új járatból négy, a dortmundi, a doncasteri, a bázeli és a barcelonai december közepén indul, a ciprusi Lárnakára, a spanyolországi Palma de Mallorcára és a máltai Vallettára jövő tavasztól repülhetünk Debrecenből.

Az első egy régi-új járat lesz: december 15-étől újra közlekedik majd a Wizz Air a németországi Dortmund és Debrecen között, hetente háromszor, kedden, csütörtökön és szombaton. December 16-tól két új járat is útnak indul, méghozzá az angliai Doncasterbe és a svájci Bázelbe. Mindkét járat csütörtökön és vasárnap száll fel. December 17-től már a spanyolországi Barcelonába is repülhetünk a Wizz Airrel, hétfői és pénteki napokon. A Dehir, debreceni hírportál híréből az is kiderült, hogy december közepétől az addigi heti kettő helyett hetente háromszor lehet majd repülni Debrecenből Eindhovenbe.

Az új járatokra fejlesztéssel készültek a repülőtéren; bővítették az érkezési és az indulási oldal várótermeit, emellett több check in pultot is üzembe helyeztek annak érdekében, hogy kényelmesebb körülmények között tölthessék el az utasok a várakozási időt akkor is, ha több gép érkezik és indul egy időben. Nemrégiben a kifutópálya burkolati jeleit is újrafestették.

A Wizz Air mellett a Lufthansa közlekedtet menetrend szerinti járatokat Debrecenből, a német légitársaság hetente ötször repül a cívisvárosból Münchenbe, azaz jövő hét hétfőtől már tizenegy nagyvárost érhetünk el Debrecenből.