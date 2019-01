A százasok klubjának tagjai bejárták a fél világot

Létezik egyfajta elitklub a világon, ami azokat a kivételezett helyzetben lévő embereket gyűjti össze, akik bejárták a világ országainak zömét. Erről közölt cikket a Lonely Planet.

A Travelers' Century Club nevéből adódóan olyan tagokat fogad csak be, akik 100 vagy több országban jártak már. A klub központja Los Angelesben van, de vannak kis helyi klubjai még az Egyesült Államokban, Kanadában, Nagy-Britanniában, a Mediterráneumban és Közép-Európában is.

1954-ben alapították a klubot, aminek hat éven belül 43 tagja lett. Most 1500-an vannak.

A klub szlogenje a következő: „Világutazás: útlevél a világhoz a megértéséen keresztül.” Ehhez tartják magukat, egyik tagjuk, Gloria McCoy is arról beszélt, hogy igyekeznek megtapasztalni és elfogadni a népeket és kultúrákat.

A klub életében vannak rendszeres társasági események, meghívnak vendégelőadókat, esélyt adnak a tagoknak olyan országok megismerésére, amelyek kimaradtak az eddigi százegynéhányas listájukról. Belsős beszámolókhoz is hozzáférnek, amiknek akkor veszik hasznát, ha nehezen megközelíthető vagy veszélyesebb államokba készülnek.

A klubtagok eddig 327 országot vagy el nem ismert területet jártak be (pl. Tibet, Tajvan). A csatlakozáshoz egyébként ki kell tölteni egy űrlapot és megmondani, mely országokban voltak (az egynapos átruccanások és átutazások is beleszámítanak). A belépő 100 dollár, ami nem sok, ehhez egy éves tagdíj is társul.

Akinek teljesíthetetlen a 100 ország meglátogatása (ez a többség), annak van esély egyfajta ideiglenes tagságra is, ha 50 államban már járt. Ezzel már be lehet jutni a klub gyűléseire is.