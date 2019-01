A legolcsóbb európai síparadicsomok, ha szűkebb a pénztárca

Jó hírünk van: Európa legolcsóbb síterepeiért nem kell messzire utazni, sőt, kategóriáján belül a legjobbakért elég csak ide, a szomszédba. Összességében Szlovéniában lehet a legkedvezőbb áron csúszni, de néhány olasz síterep is elérhető áron kínálja szolgáltatásait. Ha nem elvárásunk az ötcsillagos infrastruktúra a pályákon, akkor Ausztriában, Franciaországban és Svájcban is találni jó opciókat. És bár vannak jó ár-érték arányú síparadicsomok Andorrában vagy Finnországban is, mi most inkább azokra koncentráltunk, melyekben egy teljesen átlagos magyar hórajongó is nyugodtan gondolkodhat. Olyan külföldi forrásokból szemezgettünk, amelyek a pályán elfogyasztott desszertes ebéd, a síbérlet és a felszerelés kölcsönzésének díja alapján kalkulálták ki a legolcsóbbakat egy hétre.

Kranjska Gora, Szlovénia

Külföldi szaklapok Európa legolcsóbbjaként emlegetik azt az osztrák-olasz-szlovén hármashatárnál fekvő síterepet, amelynek legalacsonyabb pontja 810 méteres magasságban fekszik. És bár a sí világkupa-sorozat egyik versenyét (Vitranc) is itt rendezik, a sítérképe alapvetően a völgyből felfutó párhuzamos vonalakból áll, azaz nem túl bonyolult a sílift-rendszere sem. A sízők 1215 méteres magasságig juthatnak fel, de a terepen külön snowboard park is van. A pályák nehézségben pont annyira eltérőek, hogy tényleg mindenki megtalálja a számítását. A világkupa szlalomfutamát a Podkoren hegyen rendezik, de akadnak a völgyben gyerekek oktatására alkalmas „libalegelők" is. Aki pályán kívül szeret síelni, az vezetővel itt is megteheti.

Szlovénia inkább nyugatra tekint, mint a Balkán felé – vagyis osztrák hangulatú házikókkal teli síparadicsomra számítson. Kialakításából adódóan ráadásul sok szállás lehetővé teszi, hogy a házból kilépve azonnal felcsatoljuk a léceket, illetve délután egészen a sítároló ajtajáig csússzunk. Aki nem vár nagy kihívást a pályákon, viszont kedveli a nyüzsgő életet és a kellemes éttermeket a sportolás után, annak ideális terep.

Travelo tipp: Ha tényleg jó ár-érték arányú síüdülést keres, semmiképp ne a síszünetek idején – hagyományosan február közepén – menjen! Ugyanis ilyenkor a legdrágábbak a szállások, ráadásul a felvonók előtt is kígyóznak a sorok. És bár erről már lecsúsztak, a következő alkalomra való tekintettel írjuk, hogy a legjobb karácsonykor menni. Mi legutóbb így foglaltunk december 21-től 28-ig egy utat, és még egy pályaszállás is befért a teljes költségvetésbe. És, ha elég szerencsések, akkor a panziósok önöket is meghívják majd a saját asztalukhoz Szenteste vacsorára – ahogy azt a néhány vendéget is, aki akkor náluk töltötte ezt az időszakot.

Bardonecchia, Olaszország

Sokan Olaszország méltatlanul elfeledett síparadicsomának tartják Bardonecchiát. És nemcsak azért, mert olcsó, de még vendégek is alig vannak errefele. Itt aztán tényleg nem kell könyékkel és síbottal küzdeni a felvonók előtt. Az élet is csak délután 3 körül pezsdül fel, amikor a környékbeli iskolások buszai megérkeznek egy kis „testnevelésórára".

A legfurcsább az egészben az, hogy Bardonecchia neve nem lehet ismeretlen: 2006-ban a torinói téli olimpia egyik helyszíne volt. Az akkor kifejezetten erre a célra épített extrákat (például a bob- és skeletonpályákat) be kellett zárni 2012-ben, mert egyszerűen nem termelték ki az üzemeltetés költségeit. A százkilométeres pályarendszer elsősorban a középhaladóknak kedvez. Ami az aprés-ski-t (francia kifejezés; síelés utáni pihenést, szórakozást jelent – a szerk.) illeti, nagy éjszakai életre ne számítson, inkább barátságos, iszogatós légkörre a helyi bárokban.

Sestriere, Olaszország

Bardonecchia egyébként csupán egyetlen köpésre fekszik a népszerű Milky Way (Tejút) körúttól, talán épp ezért nem veszi észre senki. De ha már itt tartunk, említsük meg Sestrieret (2 035 méteres magasságban) is, amely ennek a komplexumnak a része. Összesen négyszáz kilométernyi csúszásra alkalmas terepet fűztek össze – úgyhogy egy jó síző itt aztán kihozhatja a maximumot a sívakációból.

A hely a FIS (Nemzetközi Síszövetség) világkupáinak is adott már otthont, és a torinói téli olimpia egyik fő helyszíne volt. Mivel igen magasan fekszik, északnyugatra néző pályái hóbiztosabbak, mint a környékbeli terepeké. A Sansicarióba vezető pályák nagyszerűek közepes és középhaladó sízőknek, aki pedig jobban tud, mindenképp próbálkozzon meg az olimpián is használt fekete pályával.

A síparadicsom nemzetközi tömeget vonz, és az éjszakai életre sem lehet itt panasz. Az egyetlen, ami miatt az ember kicsit húzhatja a száját, az, hogy ez egy célirányosan épített resort, ezért kicsit lélektelen – ne várjon senki mesébe illő tiroli falucskát.

Cervinia, Olaszország

A 2017-es felmérések alapján Európa legdrágább síparadicsoma a svájci Zermatt (a brit Telegraph felmérése alapján), átlagosan 300 ezer forint körüli árindexszel (melybe hatnapos síbérlet, felszerelés kölcsönzése és a pályákon elfogyasztott ebéd ára számít bele).

Meglepő, de a csodás Matterhorn túloldalán fekszik az az olasz Cervinia, ahol viszont közel feleannyiért is eltölthet egy síüdülést. És ami a legjobb az egészben, hogy a két üdülőhelyet liftek kapcsolják össze – vagyis a cerviniai sízők a svájci árak töredékéért használhatják az ottani pályákat is!

Egyetlen hátránya az eddig említett síhelyeknek, hogy nincs különösebben közel hozzánk (a Google szerint Budapesttől nagyjából 11 órát kell vezetni például Bardonecchiáig).

Livigno, Olaszország

Livigno városa vámmentes övezetnek számít, ha esetleg a vásárlási lehetőségek is számítanak a hely kiválasztásánál – vagy éppen csak el szeretné költeni azt, amit a síüdülésen megspórolt. Az itteni pályák egyik vonzerejét egy kitűnő sípark jelenti, ahol a profiknak való ugratók mellett földi halandóknak szánt korlátok és kisebb dombocskák is vannak. A hely árazása nagyon ésszerű – az előbbi két tényező kombinációjának eredménye például, hogy a fiatal, vagány deszkások is tódulnak ide.

Ellmau, Ausztria

A csendes Ellmau falucska hagyományos alpesi település, mely a hatalmas SkiWelt síarénában bújik meg. Ugyanitt találhatók még Söll, Hopfgarten és Brixen is, melyek mindegyike viszonylag olcsó áron kínálja a havas örömöket. Akik szeretnek mindennap máshol lecsúszni, azok itt biztosan megtalálják a számításaikat – de a profik is: a Solls Hohe Salve csúcsáról, 1830 méterről több fekete pálya is indul lefelé. Ráadásul a családok is elégedetten dőlhetnek hátra: Ellmau falu mindkét végében kellemes libalegelők szolgálják ki a legkisebbeket.

Az olcsó síüdülés hátulütője az, hogy ez a síterep nem fekszik túl magasan, ezért hóellátottsága nem megbízható, de a falu ezt hatékony hóágyúkkal ellensúlyozza.

Söll, Ausztria

Ugyanehhez a síarénához csatlakozik Söll, a kis tiroli síhely, melyet elhomályosít a közeli Kitzbühel vonzereje. Ugyanakkor ezért a vendégek még hálásak is lehetnek, hiszen viszonylag csendes és költséghatékony megoldás manapság is. Söll további vonzerejét a tiroliak körében népszerű édességek jelentik: a faluban például négy pékség is található. Aki erre jár, nem hagyhatja ki a kiachl nevű ínyencséget, amely egy hagyományos sült tészta, amolyan fánkszerűség, a közepén egy pötty lekvárral.

Morzine, Franciaország

Egy viszonylag olcsó terepet keres Franciaországban, csupán egy köpésre Genftől és Chamonix-tól? Van ilyen! Ráadásul egy rendes alpesi városkáról van szó, amely már a múlt század elején népszerűnek számított. Egykor sokan azért jöttek ide, hogy korcsolyázzanak az itteni kis tavon, és persze azért is, hogy síeljenek.

Morzine nem apró resort: a svájci határon átnyúló, hatszáz kilométeres pályarendszerrel rendelkező Portes du Soleil síaréna központja. Egyetlen hátránya van, még pedig az alacsony tengerszint feletti magassága. Így az elő- és utószezonban eléggé kockázatos ide foglalni.

A város 1000 méteren fekszik, 1934-ben építettek ide először felvonót. Aztán meg is állt a történet egészen 1960-ig, amikor a város egyik fiát, Jacques Vuarnet-t elküldte a kaliforniai téli olimpiára. Az arannyal a nyakában hazatérő Vuarnet-t aztán azzal bízták meg a város öregjei, hogy dolgozzon ki egy pályarendszert a város fölötti Avoriaz-csúcs köré; ebből nőtt aztán ki a jelenlegi Portes du Soleil pályarendszer.

Morzine-t a családok és az éjszakai élet kedvelői is szívesen látogatják. De azok is megtalálják itt a számításaikat, akik nem szeretik az egész napot a pályán tölteni – ők többek között jég alatti búvárkodással, hómobilozással és vásárlással is elüthetik az időt. Genf kocsival 75 perc csupán.

Val d'Anniviers, Svájc

Svájc mindig Svájc marad, de ha egyszer ön is szívesen elmondaná már magáról, hogy itt síelt, akkor a megoldás Val d'Anniviers. Ebben a völgyben több falu közül is választhat: Grimentz, Zinal, St. Luc és Chandolin. Mindegyik kicsi, és hagyományos alpesi stílusban nyomja, különösen a képeslapra kívánkozó főtereik figyelemreméltóak.

A völgyben az árak a nagy, ismertebb svájci síhelyekhez képest nagyjából 25 százalékkal alacsonyabbak; de aki eltölt itt egy hetet, az gyorsan rájön, hogy Val d'Anniviers sokkal többet nyújt, mint várná. A két pályarendszer: a Grimentz-Zinal a völgy egyik oldalán és a St. Luc-Chandolin a másik oldalán, olyan minőségű és változatos pályákat nyújt, melyekkel bőven el lehet tölteni egy hetet.