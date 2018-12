A város, ahol a világ legtöbb UNESCO öröksége található

Ha Spanyolországba utazunk, a legtöbben Barcelona, Sevilla, Bilbao vagy Málaga városait keresük fel, pedig van egy másik provincia és település is, ami ugyan ennyi figyelmet érdemelne. Az Andalúziában található Cordoba kevesebb mint két órányi vonatútra van Madridtól és körülbelül 45 percre Sevilla-tól. 2018-ban pedig ez lett az első olyan város a világon, ahol egyszerre 4 UNESCO Világörökséget is számon tartanak. Így Cordoba megelőzte Rómát és Párizst is - olvasható a CNN Travel oldalán.

A város egyik legismertebb és szebb része a Mezquita, vagyis a cordobai nagymecset, mely a világ egyik legcsodálatosabb iszlám épületegyüttese. Abból a korból való, mikor Cordoba az iszlám Spanyolország fővárosa, valamint Nyugat-Európa legnagyobb városa volt. A Mezquita a város történelmi központja, az első (1984) UNESCO által elismert örökség, mely a mór stílusú oszlopcsarnokon belüli keresztény katedrálist és a környező utcákat is magába foglalja.

A 2018-as, legújabb világörökségi tag a Medina Azahara kalifátus, melyet a 10. század közepént építtetett az Umayyad dinasztia, hogy a Cordobai Kalifátus zsékhelyéül szolgáljon. A város fénykorának egy polgárháború vetett véget, mely a kalifátus végét is jelentette. A romok pedig majd 1000 évre feledésbe merültek. Az ősi várost, utakat, hidakat és mindennapi tárgyakat a 20. század közepén fedezték fel újra, ezután került fel a világörökségi listára 2018-ban.

Ha kedvet kaptak egy utazáshoz, ajánlott a látogatást a Patios fesztivál idejére időzíteni, mert az UNESCO által "eszmei örökségnek" kinevezett ünnepség a tavaszvárás legszebb időszaka. Ilyenkor nem csak a nevezetességeket, de a virágba borult privát kerteket is felfedezhetik a városban.