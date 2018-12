Közös múzeumban az Óz, a csodák csodája és Mijazaki Hajao világa

Az Óz, a csodák csodája-kiállítás fogadja majd a 2019 végén megnyíló Los Angeles-i filmmúzeumban a látogatókat, akik egy kortárs kiállításon Mijazaki Hajao japán animációs rendező világával is megismerkedhetnek – írja az MTI a szervezők közleménye alapján.

A klasszikus 1939-es Óz-musical köré kerített nagyszabású kiállításon - sok egyéb jelmez és díszlet mellett - szerepel majd Judy Garlandnak a filmben viselt piros cipellője is. Az intézmény első kortárs kiállítását Mijazaki Hajao animációs rendező életművének szentelik.

A múzeum gyűjteményes kiállításán, amely a Where Dreams Are Made (Ahol az álmok születnek) címet kapta, a Casablanca kávézójának ajtóit és azt az írógépet is láthatja a közönség, amelyen Alfred Hitchcock Pcycho című filmjének forgatókönyvét írták.

A 388 millió dolláros (110 milliárd forintos) költségvetésből készült, Renzo Piano sztárépítész által tervezett intézmény két épületből áll: az egyik a Miracle Mile May Co. áruház, amelyet kiállítótérrel, étteremmel és vetítőteremmel szerelnek fel. A másik a Star Wars Halálcsillagára emlékeztető gömb alakú épület, amelyben 1000 férőhelyes színházterem kap helyet.

A filmakadémia 28 ezer négyzetméteres Los Angeles-i mozgóképmúzeumában (Academy Museum of Motion Pictures) vetítések, sztárokkal szervezett közönségtalálkozók és híres filmek kellékei is várják majd a filmrajongókat.