Ezek a londoni kiállítások várják 2019-ben

Londonban, 2018-ban a kortárs képző- és festőművészeké volt a főszerep. 2019-ben azonban a legtöbb múzeum visszatér a klasszikusokhoz, a kulturálisan fontos műremekekhez és alkotókhoz. A tárlatokon láthatnak majd érdekes fotográfiákat, filmes legendák munkásságát és művészettörténeti kiállításokat is Rembrandt fényjátékától Gauguin portréiig.

Van Gogh és Britannia

Tate Britain múzeumban március végétől egy olyan nagyszabású tárlatot láthatnak, ahol a festő műveinek legnagyobb gyűjteménye jelenik meg. A múzeum hírei szerint ekkora számban már évtizedek óta nem volt együtt ennyi Van Gogh kép. A festményeken keresztül a kurátorok szeretnék bemutatni, miként hatott Britannia a festőre és a festő a brit alkotókra. A kiállításon láthatnak majd még műveket Francis Bacon-től, David Bomberg-től és John Constable-től is.

A kiállítás megtekinthető: 2019. március 27-től 2019. augusztus 11-ig, a Tate Britain múzeumban. tate.org.uk

Gauguin portréi

A londoni Nemzeti Galéria (National Gallery) egy olyan egyedülálló kiállítás színhelye lesz, amilyen még nem volt máshol a világon. A brit fővárosba érkeznek ugyanis a francia festő Paul Gauguin portréi. A legtöbb kép a művész életének késő szakaszából való, melyek jól mutatják majd, miként frodult Gauguin az impresszionizmus irányából a szimbolizmus felé.

A kiállítás megtekinthető: 2019. október 7-től - 2020. január 26-ig a Nemzeti Galériában. nationalgallery.org.uk

Stanley Kubrick: A kiállítás

A rendkívül hatásvadász Design Múzeumba érkezik Stanley Kubrick "jövőbe látó " filmrendező nagyszabású kiállítása, mely önarcképeken, filmes fotókon, relikviákon keresztül meséli el a filmkészítés folyamatát. A termekben olyan Kubrick klasszikusok kelnek életre, mint a Ragyogás, a Mehanikus narancs, a 2001: Űrodüsszeia, vagy a Tágra zárt szemek. Bár az early bird jegyek már elfogytak a kiállításra, 2019. január 1-től elindul a normál jegyvásárlás.

A kiállítás megtekinthető: 2019. április 26-tól 2019. szeptember 17-ig, a Design Múzeumban. designmuseum.org

Rembrandt fényei

2019-ben Rembrandt halálának 350 évfordulójára emlékeznek majd Európa szerte, megannyi kiállítással és programmal. A londoni Dulwich Picture Gallery-ben is ezért nyitják meg a Rembrandt fényei című tárlatot. A friss perspektívát kínáló kiállítás a holland mester kivételes fény-árnyék használatára helyezi majd a hangsúlyt, amit a festő a történetmeséléshez használt. A kiállításon látható lesz a művész Philemon és Baucis című képe is, melyet Nagy-Britanniában most először állítanak ki nyilvánosan.

A kiállítás megtekinthető: 2019. október 2-től 2020. február 2-ig, a Dulwich Picture Gallery-ben dulwichpicturegallery.org.uk