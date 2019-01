Kiderült miként szépülhet meg a mezőkövesdi Hadas városrész

2018 őszén látogattuk meg a mezőkövesdi Hadas városrészt. Még át sem léptünk a jelzés értékű faragott kapun, máris beleszerettünk az apró, de rendezett és szeretettel ápolt kis házacskákba, utcákba. Akkor még idegenvezetőnk is csak reménykedett a jó pályázati eredményekben.

Nemrég azonban kiderült, hogy a matyók fővárosaként emlegetett Mezőkövesd 315,5 millió forint pályázati támogatást nyert el a Hadas városrész felújítására.

A Mezőkövesd régi településszerkezetét megőrző, skanzen jellegű területen apró telkek, szabálytalanul kanyargó utcák, meszelt falú, nádtetős parasztházak várnak ránk. És ezek együtt 150-200 év távlatából idézik fel az egykori mezővárosi életformát. Amint ősszel készült fotóinkon is látszik, a körenyezet minden évszakban más és más arcát mutatja, itt éppen a sápadt napsugarak aranyoztak be mindent. Bár programok éppen akkor nem folytak, a házakban mégis vártak ránk és a korábban bejelentkezett vendégekre a kézműves mesterek és az egyes tájházak, szülői házak vezetői.

A Turizmus.com oldalon megjelent hír szerint, a mostani fejlesztési projekt több elemből áll. A szakértők egyrészt parképítést terveznek, a már meglevő növényzet és az idős fák megtartásával, illetve a zöldfelület rekonstrukciójával. Emellett a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba korábban elvitt, úgynevezett Üstökös-házat visszaépítik, amely tájházként működik majd. Itt a látogatónak interaktívan mutatják majd be a Hadas-városrész történetét, továbbá egy matyó ajándékboltot, kávézót és szociális helyiségeket is kialakítanak.

Ezenkívül a pályázat bútorfestő, tojásfestő és hímző alkotóház kialakítását, valamint a táncpajta felújítását is tartalmazza. Az infrastrukturális fejlesztés azt is lehetővé teszi, hogy közösségi tereket is kialakítsanak a terület autentikus hangulatának megőrzésével.