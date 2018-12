Ismét várja az underground művészeket a Fekete Lyuk

A legendás underground művészeti színtér, a Fekete Lyuk történetét felidéző tárlattal nyílt a Kiscelli Múzeum sziklapincéjében kialakított új kiállítótérben. A 2013-ig polgári védelmi objektumként működő sziklapincében egy csaknem 400 négyzetméteres kiállítóteret hoztak létre, ahol az első kiállítás a Fekete Lyuk - A pokol tornáca. Budapesti Undergound '88 -'94 című gyűjtemény lett - írta a Turizmus.com oldal.

A felújítás ideje alatt a sziklapince és az épület főbejárata, valamint előcsarnoka is ráncfelvarráson esett át, de a múzeum új gépészeti és elektromos központot is kapott. A déli melléképület két barokk díszkapuja is régi pompájában tündököl.

A Fekete Lyuk - A pokol tornáca. Budapesti Undergound '88 -'94 kiállítás a rendezők szándéka szerint a rendszerváltás kori alternatív művészeti szcéna egy szeletét mutatja be. A festményekre, fényképekre és videófilmekre az esemény Facebook oldalán megjelent fotók szerint nagyon sokan voltak kíváncsiak.

A Fekete Lyuk az 1980-as évek végén az egyetlen olyan állandó alternatív zenei szórakozóhely volt Budapesten, amely beengedett mindenkit, aki az alternatív, a punk, a rock vagy a metál műfajokat képviselte. Sok tűrt és tiltott együttes kapott ott fellépési lehetőséget, mások mellett a Tankcsapda, a Kispál és a Borz, a Pál Utcai Fiúk vagy a Sex Action.

A sziklapince termeiben fotók, plakátok, relikviák, illetve jórészt magángyűjteményekből származó, a kor szubkulturális divatjának megfelelő ruhák is láthatók. De a régi monitorokon, tévéken és kivetítőkön interjúvideók is hallgathatók. A beszélgetések egykori dj-kel, filmrendezőkkel, törzsvendégekkel és zenekarokkal készületek. A szó szerint underground tárlat 2019. június 25-ig látogatható.