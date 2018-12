Rangos elismerést kapott a Fővárosi Állatkert legújabb fejlesztése

Míg korábban arról számoltunk be, hogy az új, még meg sem épített Néprajzi Múzeum halmozza a díjakat, addig a Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épülete, a Pannon Park biodómja is beújított egyet. Ezt választották ugyanis Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón. A Pannon Park a Kárpát-medence ősi élővilágát fogja feleleveníteni a világ legkorszerűbb állattartó megoldásainak segítségével.

A biodóm a miocén kort mutatja be, ami azért érdekes, mert ebben az időben a Kárpát-medence egészen más volt, mint manapság. A terület egy részét tenger borította, és abban mindenféle izgalmas tengeri állatok élték mindennapjaikat. A szárazföldi területeken pedig ősi elefántfélék, orrszarvúak, vízilovak, emberszabású majmok és más olyan állatok éltek, amelyeknek mai rokonai mind távoli tájakon fordulnak elő. A Pannon Parkban ezt az ősi állatvilágot szeretnék a lehetőségekhez mérten feleleveníteni. Azok az élőlények, amelyek a miocénben a Kárpát-medencében éltek természetesen már mind kihaltak, de a múltbeli jószágok jelentős részének mind a mai napig léteznek nagyon hasonló rokonai. Ezek a fajok rendszerint trópusi, szubtrópusi területeken élnek, és most a Park ezeket az élőlényeket vonultatja fel egyetlen összefüggő bemutatóhelyen.

A Pannon Park egésze mintegy 5 hektárnyi területen valósul meg, tágas szabadtéri kifutókkal. Az állatokat a fedett parkban kanyargó ösvényeken sétálva lehet majd megtekinteni, de lesz mód ennél kalandosabb nézelődésre is. A hatalmas térben ugyanis lesz egy kanyargó folyócska, amin csónakázva fel lehet majd fedezni a biodóm élővilágát. Egy korszerű tengeri akváriumot is kialakítanak, ahol szintén olyan fajokat lehet látni, melyek a Kárpát-medencében egykor hullámzó Pannon-tenger élővilágát idézik fel. A tágas szabadtéri kifutókban kapnak új külső férőhelyet az elefántok, illetve néhány további érdekes állatfaj, és ugyanitt találkozhatunk csimpánzokkal és törpecsimpánzokkal is - írják a Fővárosi Állatkert hivatalos weboldalán.