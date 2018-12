Magyarországot is elkaphatja egy nagy hóvihar

Ahogy fokozódik a globális felmelegedés, és se a kormányok, se a cégek, se a kisemberek nem tesznek semmit ez ellen, fokozatosan elfelejthetjük a hó fogalmát Magyarországon. Épp ezért hírértékű az Időkép cikke, miszerint most, decemberben akár 10 centit is meghaladó hómennyiség eshet.

A Hatalmas Hóvihar a hétvégén érheti el a Kárpát-medencét, de még erősen bizonytalan, hol mennyi fog hullani. Az ok egy Görögország felett lévő mediterrán ciklon, emiatt egyfelől hideg levegő áramlik be északról, másfelől csapadékos levegő délről.

A száraz hideg és a csapadékos meleg légtömegek találkozásakor dől el, melyik az erősebb: itt és most a hideg fog nyerni, havazás várható.

Akár már péntek délután elkezdődhet a havazás délnyugaton, péntekről szombatra virradóra pedig megjön a nagyja. Sok helyen intenzíven havazhat, a Dunántúlon a szél miatt hófúvás is lehet. Vasárnapra szűnik meg a csapadék, ekkor keleten még bármi lehet egy ideig: hó is, eső is. Mindenesetre egyes országrészekben 10 centinél is több megmaradó hó eshet.

