Tippelje meg, mikor érkezik bekamerázott gólyafészkébe Tóbiás!

Zoltán, a jeladóval felszerelt, gemenci fekete gólya, a napokban adott jelet magáról – ő már biztosan úton van hazafele, és remélhetőleg így tesz Gemenc másik gólyacelebje, Tóbiás is, aki rendszeresen elsőként érkezik vissza bekamerázott fészkébe.

Az élő közvetítést figyelemmel kísérő madárbarátok a Gemenc Zrt., a Duna–Dráva Nemzeti Park, valamint a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület együttműködésének köszönhetően 2013. óta leshetnek be Tóbiás és fekete gólya párja életébe. Az érdeklődők tavaly a fiókák kirepülését is megfigyelhették élőben.

Tóbiás rajongói most egy játékban is részt vehetnek, és megtippelhetik, vajon mikor repül be fészkébe, az ország legöregebb, vadon élő fekete gólyája címet viselő madár. A játékot a Gemenc Zrt. hirdette meg honlapján, és a legpontosabb tippelőnek díjat is ajánlottak: egy könyvet és egy DVD-t lehet nyerni. A tippeket e-mailben várják a tobias@gemenczrt.hu címre, a szerencsés győztes felhasználónevét szintén a Gemenc Zrt. honlapján teszik majd közzé.

Zoltán, a jeladóval felszerelt magyar fekete gólya érkezésével kapcsolatban már vannak információk: ő várhatóan március közepén érkezik meg Baja környéki fészkébe. A vándormadár néhány nappal ezelőtt kezdte meg tavaszi vonulását, és Szudán déli részén végre olyan területre ért, ahol már megfelelő térerő van az adatátvitelre – írja a Sokszínű Vidék.

2015 óta egyébként öt gemenci fekete gólyára szereltek GPS nyomkövetőt Zoltánon kívül, de a többi madár egyikének sem sikerült eljutnia a telelőhelyre. Bár ez kisszámú adat ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket tudjanak levonni a kutatók, azonban már így is látható, hogy a madarakra rengeteg veszély leselkedik a vonulásuk során.