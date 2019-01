Busók szállják meg a Hagyományok Házát

A mohácsi busójárás megújuló hagyományát bemutató kiállítás nyílik Poklade címmel január 12-én a budapesti Hagyományok Háza Kallós Zoltán termében.

A március 5-ig nyitva tartó tárlaton népi iparművészek és busóálarc-faragó mesterek munkái mellett megtekinthetők lesznek Répásy Zsolt fotós képei, amiken keresztül a látogatók betekintést kapnak az UNESCO által szellemi kulturális örökségként elismert busójárás világába – olvasható a Hagyományok Háza MTI-hez elküldött tájékoztatójában.

Répásy Zsolt busó témájú munkái közül korábban az amerikai National Geographic egyet az év legjobb 50 fotója közé választott. A kiállításon megtekinthetők lesznek Kolbe Mihály grafikus és festőművész farostlemezre készített busó témájú alkotásai, amik egy mohácsi maszkfaragó mester saját gyűjteményéből származnak.

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeumból és a helyi Népi Iparművészektől érkező tárgyak segítségével az érdeklődők párhuzamot állíthatnak múlt és jelen között, megismerhetik a hagyomány régi és megújult elemeit.

A farsangi szokásoknak, így a busójárásnak is elengedhetetlen velejárója a zene és a tánc. Ezért a megnyitó vendége lesz a Poklade zenekar, ami a mohácsi busókkal tánctanítással egybekötött délszláv táncházat is tart. A poklade kifejezést a mohácsi sokácok a farsang megnevezésére is használták, de a szó átöltözést, átváltozást is jelent.