Magyar lett a világ egyik legdrágább bora

A leghíresebb nyugati borvidékek termékeit is megverte a Royal Tokaji 2008-as Esszenciája, amiből csupán 18 üveg készült. A magas minőségű, kézzel szüretelt tokaji aszú egy palackját negyvenezer dollárért, vagyis 11 millió forintért vette meg egy kínai vevő. Tom Hudson, az egyik legnagyobb borral foglalkozó brit cég igazgatója szerint, egy ilyen bor akár száz évig is eláll, és annyira egyedi, hogy nyugodtan el lehet kérni érte ennyi pénzt is – írták a Fortune.com oldalon.

A 2008-as évjáratú Esszenciához a mádi Nyulászó, a Szent Tamás és a Betsek dűlőkről, illetve a tarcali Mézes Mály területről szüretelték le a szőlőt. De míg egy üveg normál aszúhoz átlagosan 5 kiló aszúszem kell, addig egy ilyen minőségű esszenciához 180 kiló első osztályú botritiszes aszúszemre van szükség egy palackhoz. Így pedig nem csoda, hogy egy liter ilyen aszúborban 450g cukor is lehet.

A világ jelenlegi legdrágább, kereskedelmi forgalomban levő borának árához tehát hozzájárul a leszüretelt aszúszemek mennyisége, a vele járó kétkezi munka és a remek évjáratnak köszönhető, jól kiérezhető ízjegyek is, illetve az, hogy a gyűjtők számára jó befektetésnek számít, mivel akár száz évig is eláll.

A 2008-as év egyébként sok esőt hozott kora nyáron és száraz augusztusi időszakot, amit hűvös szeptember követett, így teremtve tökéletes környezetet a botritisz kialakulásának és a szőlőszemek hosszabb érésének.