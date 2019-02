Szingapúrban derül ki, melyik a világ 50 legjobb étterme

A világ 50 legjobb étterme (The World's 50 Best Restaurants) 2002 óta azon igyekszik, hogy bemutassa a kulináris világ sokszínűségét. A több mint 1000 fős gasztronómiai szakemberekből álló csoport és a kidolgozott szavazási rendszer lehetővé teszi, hogy a listán ne csak a legismertebb, de tényleg a legjobb vendéglátóhelyek és úti célok is feltűnjenek, ahol valami egyedülálló kerül a tányérra - olvasható a theworlds50best.com oldalán.

Az évről évre megtartott gálát 2003-tól 2015-ig Londonban tartották, majd körútra indult a díjátadó esemény és 2016-ban már New York-ban rendezték meg, majd 2017-ben Melbourne városában, 2018-ban pedig Baszkföldön. Ez a változatosság teremtette meg végül azt a közösségek, ahova a világ minden tájáról becsatlakozhatnak a legkiválóbb séfek és az ifjú tehetségek.

A 2019-es ceremóniát Szingapúr városában tartják majd, június 25-én. Az esemény az ikonikus Marina Bay Sands hotelban kap helyet. A helyszín érdekessége, hogy Szingapúr az első ázsiai ország, ahol összejönnek a séfek, az étteremvezetők, producerek, a média képviselői és a VIP vendégek.

A 2018-as lista első díjazottja a már többször is említett, Modena városában található Osteria Francescana, a második az El Celler de Can Roca lett Girona városában, Spanyolországban, a harmadik a francia Mirazur, a negyedik a new york-i Eleven Madison Park, az ötödik a Gaggan Bangkok városában, a hatodik pedig a Central Limában.