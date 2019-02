Ültek már tequila vonaton? Mexikóban megtehetik!

Azok az utazók, akik szeretnék felfedezni Mexikó legismertebb italának szülőföldjét, már 2012 óta utazhatnak a Tequilea Vonaton, pontosabb nevén a Jose Cuervo Expressen, mely Guadalajara városától egészen Tequila-ig robog Jalisco területén keresztül, ahol a hatalmas agávék teremnek. És bár az útvonal nem a legfrissebb, a vonatút és szolgáltatásai mégis egyre keresettebbek, mivel a tradicionális ital után is megnőtt a kereslet az elmúlt években – olvasható a Lonely Planet oldalán.

Az „élményvonatozás" egy olyan útra viszi a vendégeket, ahol a mexikói harapnivalók, a koktélok és persze a tequila van a középpontban; mindezt úgy, hogy egy "maestro tequilero" vagyis egy profi kóstoltató vezeti a túrát. Az alaptúra árában benne van a kényelmes utazás az italokkal ételekkel együtt, de tartalmazza azt is, hogy a vezető megmutatja az agávé földeket, illetve körbe vezet a Jose Cuervo és a La Rojeña lepárlóban is, melyek közül utóbbi Amerikában az egyik legöregebb, és immár 250 éve készítenek benne tequile-át.

A látogatóknak szabadideje is lesz Tequila városában, ahol megnézhetik az agávé ültetvényeket – ami olyan, mintha megannyi óriási, zöld polip üldögélne a homokban. Illetve a 2006-ban UNESCO Világörökségi helyszínné nyilvánított régi gyárépületeket is be lehet járni.

A „Prémium Plusz élmény" mely 2500 peso-ba kerül, mindezek mellett nyújt még egy látogatást a híres "Reserva de la Familia" pincében, illetve a vonat exkluzív vagonja is a utazók rendelkezésére áll, asztalokkal, bárral és italbemutatókkal.