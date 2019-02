Két nap múlva indul az asztalfoglalás az Étterem Hétre

Idén tavasszal ismét több mint száz felső- és középkategóriás étterem konyháját ismerhetik meg a 16. Országos Étterem Héten, 2019. március 18. és 24. között. Aki előzetesen asztalt foglal a weboldalon, minőségi, háromfogásos ebéd- vagy vacsoramenüt fogyaszthat 3900 forintos fix áron, szervizdíjjal együtt.

A résztvevő éttermek nagy része 3900 forintért kínálja a választható menüsorokat, de 2015 óta egy Prémium kategória is létezik, amin belül acsúcskategóriájú alapanyagokkal dolgozó éttermek kiemelt minőségű menüt kínáljanak, ez jelenleg 4900 forint. Ezen felül az exkluzív kategória éttermei 5900 forintért kínálják a menüsorokat plusz fogásokkal és ajándékokkal fűszerezve az estét.

Az Étterem Hét weboldalán látható éttermek listáján több olyan vendéglátóhely is szerepel idén, melyek benne vannak az 50 legjobb magyarországi étterem között. Ez azt jelenti, hogy nem csak Budapesten és környékén lehet jó áron jókat enni ezen a márciusi héten, hanem remek vidéki éttermekben is, sőt a SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermiség) vendéglátóhelyeinek többségén is. Személyes vagy telefonos megkeresés útján nem, kizárólag online lehet asztalt foglalni. A helyek száma pedig limitált; minden étterem egyénileg határozza meg, hány vendéget fogad a program keretében.

És egy kis plusz infó azoknak, akik eddig lemaradtak a szabad helyekről, vagy neki sem kezdtek a keresgélésnek: Ha egy e-mail címmel regisztrálnak az esemény oldalán a hírlevélre, akkor mát két nappal a nyilvános foglalás megkezdése előtt lehetőségük lesz asztalt foglalni a következő Étterem Hét idején.