Még egy lépéssel közelebb a tisztább környezethez

A többször használatos kávéspohár-rendszer tesztelését január közepétől kezdik meg Bécs 1. kerületében. A MyCoffeeCup néven futó projektet az osztrák főváros önkormányzata is támogatja. Az újítás lényege, hogy az akcióban részt vevő kávézók, pékségek január közepétől eldobható helyett a Cup Solutions speciális, többszörhasználatos poharaiba töltik ki az elvitelre kért kávékat. Ezeket aztán a vevők, miután megitták a kávéjukat, egy közeli, az akcióban résztvevő üzletben vagy a forgalmas csomópontokon, megállókban elhelyezett automatáknál adhatják vissza. Minden visszaadott pohárért 1 eurós kupont kapnak, amit újabb kávéra vagy egyéb termékekre – süteményre, ásványvízre – válthatnak be. A résztvevő üzleteket és az automatákat egy okostelefonos alkalmazás segítségével is meg lehet majd találni - olvasható a Bécs Város Külképviseleti Irodájának közleményében.

A visszaadott poharakat környezetbarát módon tisztítják majd: olyan mosogatási technológiával, amely során csaknem teljesen nélkülözni tudják az öblítőszereket, a mosó áramfelhasználásának egy részét napenergiával fedezik, a gépek felmelegítéséhez visszacsatolt hőenergiát használnak, az elhasználódott poharakat pedig 100 százalékben újrahasznosítják. Építőanyag és különböző gyerekjátékok készülnek belőlük.

A speciális, hőálló és formatartó polipropilén poharakat 500-szor lehet elmosni, így Bécsben évente mintegy 84 millió egyszer használatos poharat válthatnak ki, amelyek mintegy 15 percnyi használat után a kukában végzik. Ezzel évi 1.344 lucfenyőt lehet megkímélni a kivágástól és mintegy 2.500 háztartás éves energiafogyasztásának megfelelő energiát megspórolni.