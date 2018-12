Gyönyörű légi felvétel készült Esztergom karácsonyi hangulatáról

Aki járt az ünnepek idején Esztergomban a Széchenyi téren, az láthatta mennyi csillogó-villogó figura kapott helyet a városban. Most egy egészen új szögből, felülnézetből "járhatja be" a település utcáit, és nézheti meg a szánkózó hóembereket, a szánhúzó rénszarvast, a karácsonyi díszben pompázó óriás karácsonyfát és a megvilágított műjégpályát. A nemrég megjelent légifelvételen beleshet a karácsonyi vásár hanulatába is, és megnézheti a főtér észak-keleti bejáratánál lévő csillagkaput is.

A 2018-as légi videót a GoPro Special Videos készítette, a készítők oldalán egy friss győri és egy havas visegrádi felvételt is találnak.