Ünnepi fényekben ragyog Orosháza főtere

Már rég kiderült, hogy Orosháza sokkal többet tud nyújtani, mint egy szálláslehetőség egy gyopárosfürdői gyógy- és élményfürdőzésen után. Ezt az idei Karácsonyi vásárral és betlehemmel be is bizonyítja. A 2018. december 2. óta látogatható ünnepi forgataban ingyenesen korcsolyázhatnak, igényes kézműves ajándékok után kutathatnak és vasárnaponként remek koncerteken is részt vehetnek.

A december 23-ig látogatható kis karácsonyi falu, a város főterén várja a látogatókat. Azon az 2014-ben befejezett Fő téren, amit a város épített magának, mivel évekig nem volt egy rendezett közösségi terük. A a geometrikus formákban gazdag, díszes kapukkal és kockára nyírt tiszafákkal díszített projekt végül olyan jól sikerült, hogy azóta csodájára járnak a látogatók. Ahogy a tér közepét ékesítő acélból és üvegből készült öt méter magas zöld színű vadkörtefának is, amely esténként életre kel. Az üvegtömbökbe épített ledsorok sötétedés után világítani kezdenek, az üveg "lombok" közötti titkos hangszórókból pedig az évszaknak megfelelő zene szűrődik ki.

A karácsonyi vásárt idén egy korcsolyapálya színesíti, mely a teljes karácsonyi időszakban ingyenesen használható és a korcsolya bérlésért sem kell fizetni. A pálya a vásár végét követően, december 27-től egészen 2019. január 6-ig újból kinyit.

Az Oros-haza Baráti Kör tagjainak köszönhetően idén is megcsodálhatják az immár 11. éve felépített óriás adventi koszorút, ami körül egy-egy adventi vasárnapon ezrek ünnepelnek és gyermekkórusok énekelnek. Az ünnepi időszak utolsó két vasárnapján, 2018. december 16-án és 23-án két koncertre várják az érdeklődőket a szervezők. A 16-i délutánon az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanulóinak műsora kezdődik 16 órakkor, 16:30 kor pedig Majsai Gábor áll színpadra. Aranyvasárnapon az Orosházi Vörösmarthy Mihály Általános Iskola tanulóinak műsorával indul az este, utána pedig a Follow The Flow mondja és énekli majd a magáét. A programokról bővebben és a gyertyagyújtások idejéről a oroshaziadvent.hu oldalon olvashatnak.