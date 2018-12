Videón is mesés a vácrátótiak épülő Mézeskalácsfaluja

Az adventi időszakban idén is felépül Vácrátóton a mesebeli Mézeskalácsfalu, amit először a Mindenki karácsonya nevű rendezvényen lehet majd megtekinteni december 15-én. A házikók díszítésére a tojásfehérje mellett színes cukorkákat és ételfestéket is használtak. A Vácrátóti Önkormányzat egy színes videót is közzétett a készülő alkotásról.

A Mézeskalácsfalu épületeit, alkotóelemeit az elmúlt három hétben sütötték meg a helyiek 50 kilogramm lisztből, 15 kilogramm mézből, 40 kilogramm cukorból és 250 tojásból. A mézeskalácsházak mellett a rátóti csikótojást, a vácrátóti népviseletet is megformázták süteményből.

Emellett megelevenedik a Hófehérke és a hét törpe története is. Mindezek mellett a Mézeskalácsfalu idén kiegészül a Szentfölddel és Salamon király templomának süteményből készült másával – írja az MTI.

Az ötödik alkalommal felépülő Mézeskalácsfalut először a jövő szombati Mindenki karácsonya nevű rendezvényen lehet megnézni, utána pedig december 20-ig lesz látható a helyi plébánián. A Mézeskalácsfalu figuráit egyébként jótékonysági céllal értékesítik, a bevételből a helyi óvodát támogatják.