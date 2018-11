Utazzon télből a nyárba egészen Thaiföldig, de foglaljon repjegyet okosan!

Ha már hónapok óta nem láttuk a Napot, és a zimankós magyarországi időjárás semmilyen felüdülést nem jósol, akkor elkerülhetetlen, hogy egy kis nyári melegre vágyjunk. Erre találták ki a télből a nyárba utazásokat, amikor a szeles és szürke hétköznapokból, egy kényelmes repülőutat követően megérkezünk egy gyümölcsöktől illatozó, zenétől hangos és burjánzóan zöld üdülés kellős közepébe.

A kelet felé induló járatokat és a legkedveltebb egzotikus utazási célpontokat végignézve arra jutottunk, hogy jelenleg Thaiföld és azon belül is Bangkok az, amit a legkönnyebben, legolcsóbban elérhetünk Budapestről, és ahonnan még számos irányba továbbindulhatunk. Hogy megértsük, miért keresik fel sokan ezt az országot, négy nagy légitársaságot kérdeztünk arról, hogy thaiföldi járataikkal milyen lehetőségeket kínálnak. Mutatjuk, mi derült ki.

A legmegbízhatóbb télből a nyárba úti célok

Thaiföld ezernyi kisebb-nagyobb szigete és örökké nyüzsgő fővárosa mágnesként vonzza a pihenni és kikapcsolódni vágyó utazókat. Thaiföld egy egzotikus kultúrát, a napi rutin lassított változatát, isteni ételeket és gyönyörű szigeteket kínál, valamint a szinte állandó, balzsamos 28 Celsius fokot, amely még novembertől márciusig is úszni és napozni csábít.

Thaiföldre érkezve a legtöbben a fővárost, Bangkokot keresik fel először. Az évente idelátogató turisták száma majdnem eléri a 16 milliót. És ahogy a város egyre gyorsabban rohan a jövő felé, annál több rajongót szerez magának. Igaz, a modern negyedekben magasodó légkondicionált bevásárlóközpontok mellett még mindig ott állnak a 200 éves falusi házak. Ezek az arany bevonatú szentélyek ugyanolyan jól megférnek a neonfényes bárokkal, mint a lassan vánszorgó forgalom mellett a folyón úszó, megrakott kereskedőhajók.

Bangkok felfedezése éppolyan sokoldalú, mint az utcai élete. Könnyen előfordulhat, hogy egy hajókázás végén titkos piacra találnak, a kitaposott útról letérve egy szerzetessel elegyednek beszélgetésbe, vagy épp a Kínai Opera egyik utcai előadásába botlanak. Ebben a dinamikus és kozmopolita városban semmi sem lehetetlen, ugyanakkor a költségekkel érdemes előre kalkulálni.

Melyik légicég reptet legolcsóbban és leggyorsabban Thaiföldre?

A négy megkérdezett légitársaság közül jelenleg az Ukraine International Airlines (UIA) kínálja legjobb alapáron a Budapest-Bangkok repjegyet, egy átszállással Kijevben. Igaz, hogy egyelőre a hazaút során Kijevben kell éjszakázni, mivel csak napi egy járat közlekedik a két főváros között, de ha majd kettőre emelik a járatszámot, a teljes menetidő átszállással együtt már csak 13 óra lesz – tudtuk meg a legfrissebb információkat Anna Kopicovától az UIA képviselőjétől.

Repjegyet 115 900 forinttól kínálnak illetékekkel és egy feladott poggyásszal együtt, de ha szerencséjük van, 95 000 forintért is lecsaphatnak egy-egy akciós darabra. A jegyárakat persze erősen befolyásolja az is, hogy milyen időszakban vagy milyen szezonra vásároljuk, de függ a desztinációtól és a foglalási osztálytól is. Az Emirates például ennél jóval drágábban, jelenleg 175 000 forintért kínálja a Budapest-Bangkok jegyeket az oda-vissza útra, és 170 000 forintért a Budapest-Phuket retúrjegyet.

Ugyanakkor a leggyorsabb repülőutat a négy cég közül a Thai Airways kínálja, amelynek gépei Bécsből indulnak hetente ötször, a téli szezonban délután fél kettőkor. A hatalmas, múzeumnak tűnő és élő virágokkal díszített bangkoki Suvarnabhumi Repülőtérre hétfőn, kedden, pénteken, szombaton és vasárnap közlekednek Boeing 787-8 Dreamlinerekkel, az utat mintegy 9 óra 50 perc alatt teszik meg.

Az Emirates és a Qatar légitársaság esetében azonban több mint 15 és 14 óra repülőúttal kell számolni, ráadásul mindkettőnél van egy négyórás átszállási idő, előbbinél a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren, utóbbinál Dohában.

Jó, de hogy jutok el Bécsig? • Egyrészt autóval, ami valamivel több mint két órás utazást jelent, de ilyenkor számolni kell a parkolással is. A bécsi reptér honlapján minden szükséges információt megtalálnak. • De mehetnek vonattal is! Kelenföldről a Flughafen Wien irányába közlekedő vonatok 2 óra 26 perc alatt érnek Bécsbe, jegyet 14 és 20 000 forint között találnak. A vonatút ideje alatt egy átszállással kell kalkulálni a Bécsi Főpályaudvaron, ahonnan egy 12 perces transzferjárat szállítja tovább az utasokat a repülőtérre. • A harmadik lehetőség a buszos megoldás. A Flixbus is indít közvetlen járatokat Budapest és Flughafen Wien között, melyekre 3 190 forinttól foglalhatók jegyek. Saját tapasztalataink szerint a Népligetből induló buszok kényelmesek és pontosak.

Mit kapok a pénzemért a repülőn?

Nem mindenki rajong a repülésért, de ha távolabbi helyekre szeretnénk utazni, mégiscsak így a legkényelmesebb. A légitársaságok igyekeznek rugalmasan összeállítani a járataikat, az átszállási lehetőségeket és a várakozási időre jutó szolgáltatásaikat is; illetve mindig a legújabb és biztonságosabb gépekkel igyekeznek repülni. Erre a szervezettségre példa az Emirates, mely napi járatot működtet a Budapest-Dubaj, napi hat járatot a Dubaj-Bangkok és napi két járatot a Dubaj-Phuket útvonalon. A Dubaj-Bangkok vonalon a 6 járat közül 5 esetében az Airbus A380-as géptípust üzemelteti, mely jelenleg az egyik legismertebb és legbiztonságosabb gép a piacon. Sok magyar utas foglalás előtt direkt erre a géptípusra keres jegyet. A többi időpontban, illetve Budapest-Dubaj és Dubaj-Phuket útvonalon már a szélestörzsű Boeing 700-ER gépek közlekednek, két vagy háromosztályos lehetőségekkel.

A Thai Airways 2018-ban nyerte el a „Világ legjobb turista osztálya" és a „Legjobb fedélzeti étkeztetés turista osztályon" díját. A Boeing 787-8 Dreamlinereinek fedélzetén az utasok külön díjazás fejében használhatnak wifi-t, és igénybe vehetik a LiveTV szolgáltatást is. Persze nemcsak a levegőben igyekeznek kényeztetni vendégeiket: a Bangkok nemzetközi repülőterén a business és első osztályon utazók a Royal Silk (Business) Lounge öt különböző termét és a „Világ legjobb lounge spa-ját" használhatják. A The Royal Orchid Spa-ban pedig egy 32 foteles lounge és összesen 17 masszázssarok sarok várja a vendégeket, ahol nyak-, talp- és hátmasszázst igényelhetnek. Az első osztályon utazók számára két-két gőz- és szaunakabin és négy tusoló is rendelkezésre áll.

Mit csináljak Dubajban az átszállási idő alatt? A két óra negyven perces átszállási idő, míg a Bangkokba tartó gépükre várnak, sajnos nem elég arra, hogy elinduljanak Dubaj fényűző városába. De arra igen, hogy a repülőtéren felfedezzék a turista osztályon utazóknak kínált lehetőségeket. • Dubaj Nemzetközi Repülőtere a vámmentes üzletek hatalmas választékáról ismert, ahol a divattól kezdve a szórakoztatóelektronikán át a kozmetikumokig szinte mindent megtalálnak. Persze nem muszáj vásárolni. Különböző stílusú és árkategóriájú éttermeket, kávézókat is találnak; ha pedig gyerekkel érkeznek, felfedezhetik a reptéri játszótereket és trambulin parkokat is.

• Ugyanakkor az első és az üzleti osztályon utazók három business lounge közül is választhatnak a repülőtéren, amelyeket felszerelt üzleti tárgyalókkal és pihenésre alkalmas ülőhelyekkel rendeztek be. A látványkonyhák és Juice bárok már csak azért vannak, hogy teljesen levegyenek minket a lábunkról, ha a barista és az ingyenes Costa Coffee kínálat még nem tette volna meg. A Wellnes Spa és Arcade videójátékokkal telepakolt gyereksarok pedig már csak hab a tortán. A két óra negyven perces átszállási idő, míg a Bangkokba tartó gépükre várnak, sajnos nem elég arra, hogy elinduljanak Dubaj fényűző városába. De arra igen, hogy a repülőtéren felfedezzék a turista osztályon utazóknak kínált lehetőségeket. • Dubaj Nemzetközi Repülőtere a vámmentes üzletek hatalmas választékáról ismert, ahol a divattól kezdve a szórakoztatóelektronikán át a kozmetikumokig szinte mindent megtalálnak. Persze nem muszáj vásárolni. Különböző stílusú és árkategóriájú éttermeket, kávézókat is találnak; ha pedig gyerekkel érkeznek, felfedezhetik a reptéri játszótereket és trambulin parkokat is.• Ugyanakkor az első és az üzleti osztályon utazók három business lounge közül is választhatnak a repülőtéren, amelyeket felszerelt üzleti tárgyalókkal és pihenésre alkalmas ülőhelyekkel rendeztek be. A látványkonyhák és Juice bárok már csak azért vannak, hogy teljesen levegyenek minket a lábunkról, ha a barista és az ingyenes Costa Coffee kínálat még nem tette volna meg. A Wellnes Spa és Arcade videójátékokkal telepakolt gyereksarok pedig már csak hab a tortán.

Remek úti célok Bangkok városán kívül egy átszállással

Budapestről egy bangkoki átszállással például a gyönyörű és élettel teli Phuket szigetére is eljuthatnak. A thaiföldi fővárostól egy órányi repülőútra található sziget egy igazi élményparadicsom, vakítóan fehér strandokkal, érdekes és furcsa múzeumokkal, lüktető éjszakai élettel és persze remek merülési helyekkel, ahol egyik látványosságtól a másikig akár el is lehet úszni. Ha átszállás nélkül szeretnének eljutni ide Budapestről, akkor 25 órás repüléssel kell kalkulálni. A gép 14:50-kor indul Budapestről és másnap délután négykor érkezik Phuketre.

Az Emirates képviselőjétől azt is megtudtuk, hogy a légitársaság és a Bangkok Airlines között code share megállapodás van, így ha valaki Budapestről mondjuk Chiang Mai-ra utazna, nem kell külön jegyet váltania Budapestről Bangkokba, majd Bangkokból Chiang Mai-ra. És ugyanígy, akár a Bangkok Airlines gépein juthatnak el Koh Samui és Krabi szigetére is.

Ugyanakkor a Qatar Airways is közlekedik Budapestről Bangkok, Phuket, Krabi és Chiang Mai reptereire. A valamivel több mint 14 órás Budapest-Bangkok úton Dohában, a Hamad Nemzetközi Repülőtéren van egy 2 óra 10 perces átszállási idő. Ha viszont Bangkok kihagyásával egyből Phuket szigetére utaznának, akkor két lehetőség közül választhatnak. Vagy bevállalják a több mint 20 órás utazást egy átszállással, és nyolc óra várakozási idővel Dohában, vagy egy 17 órás repülőút vár önökre, két átszállással Dohában és Bangkokban. Bármelyik út mellett is döntenek, a dohai repülőtéren három first- és business class lounge közül választhatnak, aminek szolgáltatásait a megfelelő osztályú jeggyel ingyenesen használhatják.

Azoknak a turista osztályon utazóknak, akik szintén kényelembe helyeznék magukat miközben hosszú órákat várnak a következő gépre, lehetőségük van Lounge-belépőt váltani az Al Mourjan business lounge-ba. Azonban a Hamad Nemzetközi Repülőtéren talán nincs is szükség erre: a közösségi terek élménydúsak, ráadásul remek étkezési lehetőségeket és számítógépekkel felszerelt munkaállomásokat lehet találni.

Ha Thaiföldön belül utazna A-ból B-be

Ez akkor jöhet kapóra, ha szeretnének egy kicsit kiszabadulni Bangkok örökké hangos belvárosából és megismernék a környéken található nagyobb szigetek szépségeit is. A Thai Airways 11 különböző úti célra szállítja az utazókat az országon belül. Ilyen választható helyszínek többek között Phuket, Krabi, Udon Thani, Khon Kaen, Surat Thani és Hat Yai – csak, hogy ne mindig a legismertebbeket soroljuk fel. Ha utána néznek az indulásoknak a légitársaság oldalán, láthatják, hogy a szigetekre a hét minden napján indul legalább két járat, és a legtöbb út csupán másfél órás, így egy egynapos kirándulás is simán kivitelezhető. Hiszen minél többet látnak egy ilyen távoli út során, annál több élménnyel térnek majd haza.