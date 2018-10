Elindult a Ryanair Budapest-Ammán járata

A mai napon 14.35-kor landolt először a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Ryanair új, Budapest és Ammán között közlekedő repülőgépe. A téli menetrendben üzemelő új járat hetente kétszer, szerdán és vasárnap a kora reggeli órákban (egészen pontosan 7:05-kor) indít járatokat, amelyek 3 óra 25 perc repülési időt követően érkeznek a jordán fővárosba.

Évekkel ezelőtt volt ugyan a Royal Jordanian légitársaságnak budapesti járata, de ez később megszűnt, a Ryanair viszont újra fantáziát lát a Közel-Keletre közlekedő járat elindításában – olvasható a Budapest Airport közleményében. Részben azért, mert Ammán még télen is kellemes, mediterrán klímával várja a látogatókat, részben pedig azért, mert Jordánia a nyugalom és a biztonság szigetének számít a forrongó Közel-Keleten.

A Jordánia észak-nyugati részén fekvő, hét dombra épült Ammán a világ egyik legrégebbi, folyamatosan lakott városa, ezért gazdag kulturális hagyományokra tekint vissza. Számos történelmi látnivalót fedezhetnek fel az ide látogatók: itt található Jordánia legnagyobb múzeuma, amely a történelem előtti időktől kezdve mutatja be az ország fejlődését. Az egyik leghíresebb látnivaló a városban az I. Abdullah király mecset, amely a város egyetlen olyan temploma, ahol a nem muzulmán vallású látogatókat is szívesen fogadják. Ráadásul Ammántól mindössze 40 kilométerre található a Holt-tenger, és a várostól 200 kilométerre délre fekvő romváros, Petra is népszerű az utazók körében.