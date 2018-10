Két új terminált is építenek Amerika kapujába

Tizenhárom milliárd dollárból korszerűsítik Amerika légi kapuját. A több éven át tartó fejlesztésből azonban továbbra is hiányzik a metrókapcsolat kiépítése, ami azt jelenti, hogy a Manhattanba tartók helyzete ezt követően sem lesz könnyebb.

Két új, nemzetközi terminál épületet emelnek hamarosan a John F. Kennedy nemzetközi reptéren - közismert nevén a JFK-n. Az Amerika kapujának is tartott reptér tavaly már 60 millió utast fogadott, a tumultus pedig egyre elviselhetetlenebb. Ezt mutatja, hogy minden negyedik ide érkező és induló gép késett. A JFK ezzel az eredménnyel csak a 14. helyet vívta ki az utasok között az USA reptereinek értékelése során – írja a The New York Times.

A legtöbb panasz a késéseken túl a terminálok közötti közlekedésre, a lassú csomag- és útlevélkezelésre érkezik. A fejlesztések ezeknek a problémáknak jó részére megoldást jelent majd. A beruházást maga New York polgármestere jelentette be a hét közepén. Andrew M. Cuomo kiemelte: egyszerre két új, nemzetközi terminál építésébe fognak. Az egyiket az egyik ottani diszkont cég, a JetBlue, a másikat pedig egy nemzetközi csapat építi, amelynek tagjai a Lufthansa, az Air France, a Japan Airlines és a Korean Airlines lesznek.

Utóbbi cégek összesen 7 milliárd dollárt fordítanak az új terminálra - ez váltja majd ki a jelenlegi 1-es és 2-es terminálokat. Az új nemzetközi terminált a müncheni reptér üzemelteti majd. (A repteret a város tulajdonában levő New York Port Authority üzemelteti.) A JetBlue új utasforgalmi épülete ennél jóval olcsóbb lesz, mindössze 3 milliárdba kerül majd. Ennek a jelenlegi 7-es terminál eldózerolásával teremtenek helyet.

A JFK legsúlyosabb gondja továbbra is a közlekedés. A terminálok közötti belső összeköttetést viszonylag hamar, és kis költséggel lehet korszerűsíteni, és a tervekben szerepelt az Air Train megújítása is. Ez a vasútvonal a terminálokat kapcsolja össze a New York-i metróhálózat Jamaica állomásával. (A viteldíj itt 5 dollárba kerül.) A fő gond azonban - úgy tűnik - továbbra is az, hogy a másik New York-i reptérrel, a La Guardiával szemben a JFK-nek nincs közvetlen kötöttpályás kapcsolata a belvárossal, vagyis Manhattannel. A megközelítésére így csak a busz, gépkocsi és taxi marad.

Az ide vezető Van Wyck autópálya viszont állandóan zsúfolt, a Hudson folyó alatti alagútról nem is beszélve. A reptér megújításának tervében nem szerepel egy metróvonal építése, csupán az, hogy 1,5 milliárdért szélesítik az autópályát, és korszerűsítik a lehajtókat és kereszteződéseket. A terv kritikusai szerint ez azonban nem jelent megoldást, csak konzerválja a gyakori kaotikus közlekedési állapotokat. Márpedig 2035-re már 80 millió utassal számolnak évente...