Bari városába és a szardíniai Cagliariba indít hetente kétszer közlekedő járatot a Ryanair 2019 áprilisától. Bari Puglia régió székhelye, és Nápoly után Dél-Olaszország második legnagyobb városa az Adriai-tenger partján. Cagliari pedig Szardínia szigetének fővárosa, és a Földközi-tenger egyik legszebb kikötővárosa - olvasható a légitársaság közleményében.

A légitársaság másik újdonsága, hogy megnöveli a Budapest-Róma (Ciampino) járat gyakoriságát is, jövő évtől a heti hét járat helyett kilenc közlekedik majd.

A magyar utasok élvezhetik a fapados „Always Getting Better" programja keretében nyújtott kedvezményeket is, mint például az akciós csomagdíj, Ryanair szobák 10 százalék kedvezménnyel, valamint a Ryanair Transport szolgáltatásai.