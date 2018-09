20 órás utakat is átrepülő Airbust vett át a Singapore Airlines

Néhány hónapja írtunk arról, hogy a Singapore Airlines (SIA) októberben elindítja a világ leghosszabb közvetlen kereskedelmi járatát Szingapúr és New York között az új Airbus A350-900ULR ultra hosszú hatótávú repülőgépével. Most pedig itt is a hír, hogy a légitársaság már át is vette az ún. ultra long range, vagyis ultra hosszú hatótávolságú repülőgépét az Airbus gyártól.

Az összesen 7 darab megrendelt repülőgépből az első 2018. október 11-én száll fel, és teszi meg a világ leghosszabb közvetlen kereskedelmi járatát Szingapúr és a New York-i Newark Liberty International Airport között – olvasható a légitársaság közleményében.

Ez a repülőgéptípus maximum 9700 tengeri mérföld megtételére, több mint 20 órás nonstop repülésre képes. A Szingapúr - New York útvonal távolsága 9000 tengeri mérföld (16 700 km), az utazási idő összesen 18 óra 45 perc lesz. A repülőgépen 67 business és 94 premium economy osztályú ülőhely van.

Az A350-900ULR géptípus újítása pl. a nagyobb belmagasság, a nagyobb ablakok, az extra széles törzs és a jetlag hatásait csökkentő különleges világítás, de a közlemény szerint a karbon kompozitból készült repülőgépváz miatti jobb levegőminőség is kényelmesebb utazási élményt ígér. Az első két ilyen gép a Szingapúr – New York útvonalon üzemel, míg a megrendelés további repülőgépei a 2018. november 2-án induló Szingapúr – Los Angeles útvonalon indulnak, ill. a már meglévő Szingapúr – San Francisco járatok sűrítését is ezekkel a gépekkel oldják meg. Az idei év végére a Singapore Airlines már heti 27 nonstop járattal köti össze Szingapúrt az Egyesült Államokkal.

A Singapore Airlines jelenleg heti 40 járatot üzemel Amerika különböző városaiba (Houston, New York, Los Angeles, San Fransisco), decembertől pedig az új hosszú távú járatokkal együtt már heti 53 járattal szolgálja ki az Amerikába utazókat.