Söröshordókkal szerelte fel gépeit a Lufthansa

A Lufthansa személyzete az egyenruha helyett bajor népviseletben száll gépre a müncheni Oktoberfest alkalmából egyes Münchenből induló járatokon. Mindeközben a légitársaság söröshordókat is elhelyez a fedélzeten, hogy hagyományos csapolt sört szolgáljon fel az utasoknak repülés közben. Idén először már az üzleti osztály Oktoberfestes menüjét is a csapolt sörhöz igazodva állították össze.

Az első ilyen, hagyományőrző járat szeptember 19-én szállt fel Müncheből New York-ba tartva, szeptember 25-én pedig egy Szingapúrba tartó járat lesz hasonlóan felszerelve. Október 6-án a München és Sanghaj közötti járat utasainak lehet részük a különleges élményben, az Oktoberfest hivatalos lezárása előtt. Az ünnep idején egyes európai járatok személyzete is bajor népviseletet ölt.

Még a földi személyzet is népviseletben ünnepel

A Lufthansa hosszú távú járatait kiszolgáló személyzetének ruháit a népviseletek tervezésével foglalkozó müncheni Angermaier divatház készítette. A női utaskísérők oktoberfesti dirndlije sötétkék, ezüstszürke köténnyel. Férfi kollégáik bőr rövidnadrágot viselnek majd a dirndlivel megegyező anyagból készült sötétkék mellénnyel. Az Angermaier már harmadik éve öltözteti a kabinszemélyzetet a világ legnagyobb hagyományőrző fesztiválja idején.

A korábbi évekhez hasonlóan a légitársaság utasai a Münchenből egyes európai célállomásokra induló járatokon is találkozhatnak a népviselettel. Október 5. és 7. között a Lufthansa CityLine egyik járatának dolgozói cserélik az egyenruhát hagyományos bajor viseletre. A hagyományőrző járatok idei célállomásai: Berlin, Köln/Bonn, Luxemburg, Pisa, Genova, Amszterdam, Rzeszow, Temesvár és Cagliari.

De a 2-es terminál utasait kiszolgáló földi személyzet tagjai is bajor ruhát viselnek majd az Oktoberfest alatt. A női dolgozók dirndlire, férfi kollégáik pedig bőr rövidnadrágra cserélik a Lufthansa egyenruháját. A légitársaság első osztályú váróinak dolgozói fekete-arany népviseletben fogadják az utasokat.

A levegőben is sör folyik a csapokból

Az 1960-as években már szolgáltak fel frissen csapolt sört a Lufthansa járatain, akkoriban a Lufthansa Senator Service lepte meg vele az utasokat. A repülésre alkalmas hordót kifejezetten a légitársaság hagyományőrző járataira választották ki. A különleges hordóban szelep szabályozza a szén-dioxid nyomását, így a sör akár 10 ezer méter magasságban is biztonságosan csapolható.

A friss sör mellé az üzleti osztály utasai ünnepi menüt kapnak. Most először a légicég utaskísérői állították össze a menüsort – az LSG Sky Chefs szakértőinek közreműködésével. Ennek során figyelembe vették korábbi hagyományőrző járatok személyzetének ötleteit, tapasztalatait. Az idei kínálat: szarvasgombás marhatatár, szemling rizlingszósszal és bajor krém pisztáciapesztóval. Szeptemberben és októberben az üzleti osztály utasai valamennyi interkontinentális járaton ezt az ünnepi menüt fogyaszthatják.

Oktoberfest a várókban

A müncheni Lufthansa várók is felkészültek az Oktoberfestre. A tavalyihoz hasonló módon, most is több mint 4000 kg húskenyér (Leberkäse), több mint 38 ezer perec és mintegy 750 kg fehér kolbász elfogyasztására számítanak a repülőtér 2-es termináljában és szatellit épületében található 12 váróban. Az ételek mellé természetesen az összes váróban oktoberfesti csapolt sört szolgálnak fel.

Az Oktoberfest első hétvégéjén a müncheni 2-es váróba érkező utasok egy dobozt is kapnak ajándékba benne az ünnep minden kellékével: söröskorsóra húzható szalaggal, vitaminitallal, néhány sós pereccel, és söröskorsó alakú gyümölcsös gumicukorral.