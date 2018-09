Hol van a reptéren a mosdónál is több bacilus és vírus? Eláruljuk

Egy új tanulmány kimutatta, hogy a biztonsági ellenőrzésnél használt tálcákon hemzsegnek a bacilusok és vírusok – írja a The New York Times. Ezeket a műanyag tálcákat több millióan érintik meg, miközben cipőjüket, táskájukat, laptopjukat, - bacilusokat amúgy is nagy mennyiségben tartalmazó - aprópénzüket az ellenőrzés végett beleteszik.

A brit Nottingham-i Egyetem és a Finn Nemzeti Egészségügyi Intézet együttműködése a helsinki repülőtér tálcáit vizsgálta 2016 telén csúcsidőben, illetve azt követően, és a tálcákon megtalálták a közönséges megfázást okozó rhinovírus, illetve az A típusú influenzavírus nyomait is, mégpedig a tálcák több mint felén.

Ez az arány több volt, mint a repülőtéren vizsgált bármely más felület által tartalmazott vírus- és bacilusmennyiség. Sőt, a vírusok egyikét sem találták meg a vécékben érintett felületeken.

Ez így van annak ellenére, hogy a helsinki repülőtér tisztaságáért felelős Finavia minden nap elvégzi az előírt tisztasági protokollokat ezeken a helyeken, és a tálcákat is rendszeresen elmossák. Legjobb tippünket arra vonatkozóan, hogy melyik ülést válassza a repülőgépen ahhoz, hogy lehetőleg elkerüljék a vírusok, itt találja.