Virtuális kézipoggyász-ellenőrzőt vezetett be a KLM

Ezentúl csupán egy telefonkészülékre lesz szükségük a KLM utasainak, hogy megbizonyosodjanak, kézipoggyászuk mérete megfelel az előírtaknak. A KLM Holland Királyi Légitársaság kiterjesztett valóságot (AR) alkalmaz ehhez az új mobilszolgáltatáshoz.

A KLM AR kézipoggyász-ellenőrző applikációja egy átlátszó, virtuális KLM poggyászt használ, mely a fedélzetre felvihető kézipoggyász méreteinek replikája. Az alkalmazott AR technológia lehetővé teszi a virtuális kép valóságban való elhelyezését és annak interaktív használatát. Ezáltal az utasok akár otthonról is könnyedén ellenőrizhetik, hogy kézipoggyászuk mérete megfelel-e az előírtaknak. Apple felhasználóknak a szolgáltatás már elérhető a KLM applikációban.

A KLM egyike azoknak a cégeknek, melyek szolgáltatásaikban az Apple kiterjesztett valóság (AR) technológiájának sokszínű lehetőségeivel teszik élvezetesebbé a felhasználói élményt. A KLM a jövőben is folyamatosan a szolgáltatások fejlesztésén és javításán dolgozik, hogy az összhangban legyen a legújabb AR technológiával.

A KLM alkalmazást már több, mint egymillióan töltötték le, és naponta több százezren aktívan használják. A letöltők 70%-a tartósan be van jelentkezve és havi több alkalommal használja az applikációt. Az alkalmazás teljes mértékben a felhasználók utazásuk előtti, közötti és utáni kényelmére lett tervezve.

Az AR kézipoggyász-ellenőrző extra kiegészítésként szolgál a már meglévő funkciókhoz (naprakész repülési információk, járatfoglalás, online check-in, beszállókártyák letöltése és ülőhelyek foglalása) a KLM applikációban. Az alkalmazást mostanában építették be az AirPort Map-be is, egy olyan térképbe, amely nem kevesebb, mint 24 különböző repülőtér utasainak teszi lehetővé a könnyebb és gyorsabb tájékozódást. A térképen található mérföldkövekre kattintva az utasok a KLM applikáción keresztül hasznos információkhoz és tippekhez juthatnak a saját KLM repülési előzményeiknek megfelelően, valamint még új járatra is foglalhatnak maguknak jegyet. Ha járatuk nagy mértékben késik, az utasok az alkalmazáson keresztül aktiválhatják ételutalványukat is.