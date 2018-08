Budapesten már életbe lépett a Wizz Air új poggyászszabálya, mely szerint az utasoknak fel kell adniuk a kézipoggyász-méretű csomagjaikat a gépre. A cég tájékoztatása szerint azoknak az utasoknak, akik Budapestről indulnak és nem vásároltak WIZZ elsőbbségi beszállást, csak egy kis táskát vihetnek fel a repülőgépre. A legfeljebb 55x40x23 cm méretű és a 40x30x18 cm-nél nagyobb kézipoggyászokat indulás előtt ajánlott feladni az utasfelvételi pultnál, vagy később a beszálló kapunál kell őket leadni – olvasható a Turizmus.com oldalon.

A Ryanair után a Wizz Air is bejelentette a poggyászszabály módosítását, de annak bevezetéséről nem adott konkrét információkat, csupán annyit, hogy fokozatosan vezetik be. A fapados légitársaság arra sem adott választ, hogy a többi repülőtéren mikortól vezetik be az intézkedést, és arra sem, hogy mikortól lesz a teljes hálózaton érvényben az új szabály.

Bár a Ryanair november 1-jével vezeti be új, csomagra vonatkozó szabályait, azonban azokat a szeptember 1-je utáni foglalások után már érvényesíteni fogja. A módosítás lényege, hogy a kézipoggyász méretű csomagot csak azok az utasok vihetik fel, akik megvették 6 euróért az elsőbbségi szolgáltatást, vagy 8 euróért a foglalás után a kiegészítő csomagdíjat.