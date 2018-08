Újabb úti célokkal bővült a téli menetrend Ferihegyről

Még javában tart a nyár, de már most a 2018-as téli menetrendben induló új járatok egész sorát jelentheti be a Budapest Airport: október végén indul a Wizz Air doncasteri járata, novembertől pedig a magyar érdekeltségű légitársaság új izraeli útvonalát köszönthetjük. Jön az easyJet két új angliai desztinációja is: Manchester és London Southend, februártól pedig a LOT lengyel légitársaság szállítja az utasokat London jelentős üzleti központjába. Mindez jó hír lehet azoknak, akik Nizzába, Bergenbe vagy Bordeaux-ba szerettek volna repülni a Wizz Air-rel, és csak a minap tudták meg, hogy ezeket a téli járatokat törölték a menetrendből.

A Wizz Air a közelmúltban jelentette be, hogy budapesti hálózatában a téli szezont egy új, a magyar fővárost a NagyBritanniával összekötő útvonallal nyitja. A Doncaster/Sheffield repülőterére közlekedő járat 2018. október 29-től heti két alkalommal, hétfőn és pénteken szállítja az utasokat az északangliai városba. A magyar érdekeltségű légitársaság budapesti menetrendjében ez az ötödik, közvetlen járat Nagy-Britannia és Magyarország között.

Ugyancsak a szigetország iránti rendkívül nagy keresletre válasz, hogy easyJet is két, Angliába közlekedő járatot indít 2018 őszén: november 2-án és 5-én száll fel először a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a diszkont légitársaság London Southendre és Manchesterbe induló gépe, amely ezt követően heti két-két alkalommal, hétfőn és pénteken repíti az utasokat az angol nagyvárosokba. A két új desztináció az easyJet második és harmadik Angliába közlekedő járata, London Gatwick után.

A Budapest-London útvonalon is bővül a kínálat a téli menetrendben: 2019 februárjában indul a LOT lengyel légitársaság London City repülőterére közlekedő járata. A légitársaság újonnan vásárolt Embraer 190-es repülőgépei vasárnap kivételével minden nap két alkalommal szállítja az utasokat a brit főváros pénzügyi és üzleti központjához, a City-hez legközelebb fekvő repülőterére, menetrendjével kiváló alternatívát kínálva akár az egynapos üzleti útra indulóknak a világ egyik legfestőibb, legizgalmasabb leszállóhelyére.

A 2018-as téli menetrendben induló új, Budapestet az Egyesült Királysággal összekötő járatokkal együtt immár 8 légitársaság 10 útvonala közül választhatnak a magyar fővárosból a szigetországba indulók. A széles kínálatra van is kereslet: hónapról hónapra a szigetország a listavezető Budapestről elérhető desztinációk sorában, ide utaznak a legtöbben a magyar fővárosból. Azzal, hogy immár több légitársaság is indít járatot ugyanazon repülőterekre, nemcsak azért járnak jól az utasok, mert a menetrendek jól kiegészítik egymást, hanem mert az egymással versenyző légitársaságok kínálata a repülőjegy árakra is kedvező hatással van.

A Budapest-Doha útvonalon augusztus 1-jével bővített a Qatar Airways, amikor a korábbi két Airbus A321 típusú gépei közül az egyiket a jóval nagyobb befogadóképességű Airbus A330-asra cserélte. Az eredeti tervek szerint az új géptípus a nyári csúcsforgalmat szolgálta volna ki, most azonban az ötcsillagos közel-keleti légitársaság bejelentette: a Budapest-Doha útvonalra mutatott nagy érdeklődésre való tekintettel a téli menetrendben is részben A330-assal repülnek a magyar és a katari főváros között.