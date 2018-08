Visszakapják fel nem használt repjegyük árát a Malév utasai

Több milliárd forintot fizethet vissza az IATA légiközlekedési szervezet a Malév kárt szenvedett utasainak az utazási irodákon keresztül. Az amszterdami bíróság döntése következtében 11,4 millió dollárt szabadítanak fel, amely eddig az IATA számláján dekkolt. - írja cikkében a Napi.hu.

A Malév 2012-es csődje előtt ugyanis ekkora összeget fizettek be az utasok - az utazási irodákon keresztül - a repülőjegyekért, de a csőd miatt ezt már nem tudták leutazni. Az IATA ezt a pénzt zárolta, és mindeddig nem utalta vissza az utazási irodáknak – így azok sem fizethették vissza az utasoknak.

Az Európai Utazási Irodák és Túraszervezők Szövetsége (ECTAA) még 2015-ben perelte be 184 utazási iroda nevében az IATA-t, hogy fizesse vissza a náluk levő összeget. A helyzetet bonyolította, hogy ugyanezen összegért bejelentkezett az orosz Vnyesekonombank is. A Malév ugyanis több tízmilliárdos összeggel tartozott az orosz pénzintézetnek is. Az orosz bank keményen fellépett érdekei mentén azt állítva, hogy joga van rátenni a kezét a repjegyekből származó összegre. Ezt utasította el az Amszterdami Bíróság, és ezért kell most az IATA-nak 11,4 millió dollárt visszafizetni az utazási irodáknak. Az utasok az általuk befizetett jegyár összegének 72 százalékához juthatnak majd hozzá.

Nem csak magyarországi, de külföldi utasok is részesülnek a visszatérítésből, hiszen a magyar légiközlekedési cég járataira a világ minden táján vettek jegyeket, amelyet már nem tudtak felhasználni. Hogy pontosan hány utast érinthet a kártérítés, arra egyelőre nincs adat, de annyi biztos, hogy pénzhez csak azok juthatnak, akik utazási irodán keresztül vettek repülőjegyet. Azok, akik interneten vásárolták meg a jegyüket, vélhetően nem kaphatják vissza pénzüket - teszi hozzá a gazdasági lap.