Valahogy az eddigi években mindig úgy alakult, hogy volt mit írni a müncheni repülőtérről, talán azért, mert egyre menőbb innovációkkal áll elő. A Skytrax tavalyi World Airport Awards szavazásán el is vihette a fődíjat: a 2-es terminálját a világ legjobbjának választották, márpedig 14 millió utas nem tévedhet nagyot.

A hivatalos nevén Franz Josef Strauss Nemzetközi Repülőtér Németország második legnagyobb forgalmú légikikötője a frankfurti után, mely 102 légitársaságot szolgál ki. A 2016-ban lezajlott, 900 millió eurós fejlesztések hozták meg számára a világsikert, melyek átadóján mi is ott jártunk, és bővebben is írtunk róla. A szatellit terminál, melynek nincs saját kapcsolata a közösségi közlekedéssel, egy földalatti vasúton érhető el – a kétpercenként járó kisvasúton csupán egy percet kell utazni, hogy megérkezzünk.

Már az épület tervezésénél ügyeltek arra, hogy az átszállások minél gyorsabban valósuljanak meg, de a Skytrax szavazáson a csendes zónáival és szórakozási lehetőségeivel is plusz pontokat gyűjtött be. Ennek egyik oka nyilvánvalóan a Napcab kabin: ezek az alvókabinok wifivel és íróasztallal vannak felszerelve, ha aludni, netán koncentráltan dolgozni szeretne, vagy konferenciahívást intézne az átszállásra várva, válasszon magának egy ilyet.

A 2-es terminálon egyébként piac is van, mely ráadásul hűen tükrözi München város szabadtéri piacát, a Viktualienmarkt-ot. Egy hatalmas teret szántak folyton változó programok lebonyolítására: itt kap helyet télen a reptér saját karácsonyi vására, de volt, hogy egy hatalmas hullámmedencét telepítettek ide, amiben szörfösök mutattak be trükköket. Az idén azonban a helyüket bringások veszik át Európa egyetlen ötcsillagos repülőterén. Augusztus 3. és 19. között tartják ugyanis a Bike&Style eseményt, melyben a hegyi kerékpározás és a szabadstílusú biciklizés profijai igyekeznek majd lenyűgözni a várakozó utasokat. A rendezvény ideje alatt egy kiépített teszt pályán a kerekezésre vágyó utasok is kipróbálhatják majd a legújabb bringákat.

Ugyanakkor szeptember 7. és 9. között már food truck-ok lepik majd el a repülőteret, miközben élő főzőshow-kat láthatnak az utasok, akiket a séfek kézműves ételkülönlegességekkel kényeztetnek a standoknál.

Travelo tipp: Ha nem innen indul a gépe, akkor is körülnézhet ezen a reptéren. A Lufthansa beszállókártyával felpattanhat a kisvasútra, és sétálhat, kikapcsolódhat a szatellitépületben. Budapestről egyébként a közvetlen Lufthansa-járatok ide érkeznek, és innen is indulnak haza. Itt összesen hétezer négyzetméternyi területen lehet vásárolni és falatozni, ami ugyanakkora, mint a budapesti Aréna Pláza tetőterasza. 15 márkabolt, 7 étterem és kávézó, és 3 vámmentes üzlet várja az utasokat.

Mivel ütheti el az időt egy átszállásra várva?

Bár a szél nem fog a hajába kapni, ha rajong az autókért, az 1-es és 2-es terminálok között található myAudiSphere élményközpontot ne hagyja ki. A vendégek itt virtuális valóság segítségével konfigurálhatják álomautójukat, és még helyet is foglalhatnak „benne". Ha viszont inkább a repülők érdeklik, akkor sem fog csalódni: vannak vezetett reptéri túrák, amely során meg lehet nézni a reptéri tűzoltó egységet és egy A380-ast is.

A túrák német nyelvűek, de időben előre jelezve a kérést, angol nyelven is tartanak vezetéseket. A programok fizetősek, és a Visitors Park-tól indulnak. Ugyanakkor kínálnak kifejezetten gyerekeknek szóló tevékenységeket is, ezekre a programokra a reptér honlapján keresztül lehet jelentkezni. Aki a gyerkőcöket szeretné lekötni, az beltéren a Kinderland-ot keresse, de kültéren is talál egy játszótéret.

Úgy tartják, a müncheni a világ egyetlen reptere, amelynek saját sörfőzdéje is van,. Ez az 1-es terminál mellett élő zenével várja az utasokat. A Weiswurst mellé valóban helyben főzött sört kínálnak, igaz, ehhez ki kell menni a terminálról, és visszatérve újra áthaladni a beléptetőkapukon. De megéri: a sörfőzdéhez tartozó, Airbräu nevű kocsmában óriási rézüstben főzik a sört.

Travelo tipp: A müncheni repülőtér idei karácsonyi vásárát november 17. és 30. között tartják. Ha ebben az időszakban van itt dolga, két átszállás között ne felejtse el felkeresni a 45 standot vagy a hatszáz négyzetméteres korcsolyapályát. A 450 feldíszített karácsonyfa teljesen autentikus hangulatot varázsol majd a reptérre.

Az eddigi sikereken felbuzdulva a müncheni repülőteret tovább újítják, bővítik: a fejlesztés legújabb üteme várhatóan 455 millió euróba kerül majd. Először is egy új, tizenkét állásos kaputerminált építenek, majd sorra kerül a rég tervezett harmadik kifutópálya is. A fejlesztések megkezdését 2018 júniusában jelentették be, az építkezés ez év végén kezdődik majd: összesen 95 ezer négyzetméterrel bővül majd a reptér kiszolgáló zónája. Ezenkívül az 1992-ben épült 1-es terminál felújítását is hamarosan megkezdik. A reptér bővített területét leghamarabb 2023-ban adják át az utasoknak.