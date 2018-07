Már hangutasítással rendelhet KLM repjegyet

A KLM legújabb szolgáltatásának segítségével az utasok mostantól akár hangutasításokkal is kereshetnek KLM repülőjáratokat a Google Asszisztens segítségével, angol vagy akár holland nyelven is. A KLM a világ egyik legelső vállalata, amely több nyelven is biztosítja ezt a lehetőséget a Google platformján.