2017 a Ryanair dolgozók munkabeszüntetéseitől volt hangos a légiközlekedésben. Most úgy tűnik, véget ért a légitársaság rövid románca a szakszervezetekkel.

Néhány nap múlva a Ryanair írországi kötelékében dolgozó közel száz pilóta sztrájkol majd, és már nyilvánosságra hozták a július végi munkabeszüntetések dátumát is – írja az Independent. A nyár derekán és annak általában véve legforgalmasabb napjain négy országban is beszüntetik a munkát az elégedetlen Ryanair dolgozók.

A belga és portugál légikísérők és pilóták 48 órás sztrájkot tartanak július 25-én és 26-án, míg olasz kollégáik július 25-én állnak le 24 órára.

A Ryanair Európa legnagyobb diszkont légitársasága, mely mindössze 2017 decemberében ismerte el először a szakszervezeteket. Ezután némiképp nyugodt időszak következett a vállalat és utasainak életében, ám a fenti országok dolgozói még mindig elégedetlenek a bérezésükkel.

A légitársaság teljes mértékben "értelmetlennek" tartja a követeléseiket, mondván, a fedélzeti dolgozók évi akár negyvenezer eurót is megkeresnek, 5 munkanap után 3 pihenőnap következik, és évi 400 eurós munkaruha-hozzájárulást is kapnak. Ugyanakkor hajlandó tárgyalni a szakszervezetekkel – ez jelen pillanatban is zajlik, illetve július 11-ig folytatódik.