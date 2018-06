Hűsítő meglepetéssel készül az Emirates a nyárra

Idén nyáron az Emirates légitársaság tovább bővíti kényelmi szolgáltatásainak körét, ugyanis a különböző gyermek- és családbarát opciói mellett június 15. és augusztus 31. között minden utasa számára ingyenes fagylaltot kínál a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren.

Ingyenes fagylaltkínálattal készül a nyári szezonra az Emirates légitársaság – az Emperor márkájú fagylaltot a légitársaság saját catering részlege készíti el, és az elkövetkező három hónapban közel kétmillió adagot szolgálnak majd fel. Az Emirates utasai olyan ízek közül válogathatnak, mint a csokoládé, a vanília, a datolya-arab kávé, valamint a mangó és a citrom szorbet.

A hűsítő finomságokat a légitársaság a legsűrűbb járatindulási időszakokban szolgálja fel a hét minden napján: éjfél és hajnali 3 óra között, délután fél 1 és fél 3 között, valamint este 6 és 9 között a Dubaji Nemzetközi Repülőtér 3-as terminál induló és átszálló oldalán. Az Emirates népszerű Emperor fagylaltjai jelenleg is elérhetők néhány európai és egyesült királysági járat Prémium osztályain, valamint a Dubaji Nemzetközi Repülőtér hét Emirates lounge-ában.

Azok, akik családdal utaznak, a hűsítő újdonság mellett a légitársaság már meglévő családbarát szolgáltatásait is élvezhetik: elsőbbségi beszállás, speciális gyerekmenük, exkluzív játékok, az ice díjnyertes fedélzeti szórakoztatórendszer gyermekcsatornái és a Lonely Planet Kids fedélzeti foglalkoztató csomag várja a legkisebbeket. Az Emirates Skywards, a légitársaság díjnyertes hűségprogramja pedig úgynevezett "My Family" ajánlattal bővítette kínálatát, amellyel a családtagok az Emirates járatain közösen gyűjthetik a Skyward mérföldeket, így hamarabb válthatják be az érte járó kedvezményeket.