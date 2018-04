Új csomagfóliázó működik a ferihegyi reptéren

A korábbihoz hasonló árfekvésben, de kibővített szolgáltatási palettával lépett munkába a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az új csomagfóliázás szolgáltató - írja közleményében a Budapest Airport, amely az Excess Baggage Company-t egy tenderen választotta ki.

Az új bőröndfóliázó gépek még április elején jelentek meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminálján az indulási szinten. "A nemzetközi háttérrel és tapasztalattal rendelkező Excess Baggage vállalat eszközei és munkatársai a feladott csomagok nagyobb biztonsága érdekében kínálják szolgáltatásukat az utasoknak. A bőröndök fóliázása egyformán fontos azoknak, akik csak egy útra vállalkoznak, mint azoknak, akik távoli földrészekre indulnak átszállással. A fóliázás megfelelő védelmet nyújt a feladott bőröndök védelme érdekében" - fogalmaz közleményében a légitársaság.

A sima fóliázás 2 500 forintba kerül továbbra is, de néhány új szolgáltatással is kiegészíthető. Például a feladott és befóliázott poggyászokra kiegészítő biztosítást is lehet kötni a helyszínen, a cég munkatársaitól a jövőben akár új bőröndöt is lehet majd vásárolni, a külföldiek számára pedig magyarországi SIM-kártyát is értékesítenek. Az Excess Baggage eddig elsősorban Nyugat-Európában volt jelen, közép-európai terjeszkedésének első állomása a budapesti repülőtér.