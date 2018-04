A hullámvasút ihlette a repülős álló ülések tervezőjét

Ezek az álló ülések majdnem úgy néznek ki, mintha egy hullámvasút kocsijába tervezték volna, és még a szűk lábtér miatt panaszkodók problémáit is megoldják - írja oldalán a Travel and Leisure. Az olasz Avio Interiors cég néhány napja mutatta be az elsősorban légitársaságokat célzó hamburgi Aircraft Interiors Expon a legújabb széksorát, amelyet a jövő gépeire, elsősorban helymegtakarítási célból, álló helyzetűre alakított.

A második generációs, sárga bőrrel borított SkyRider 2.0 névre keresztelt üléseinek tervén a cég az elmúlt évekhez hasonlóan egy kicsit idén is bütykölt, bár eddig még egyetlen légitársaság sem rendelt tőlük ilyen székeket. A megszokott szélesség helyett ezek az ülések jóval keskenyebb, domború nyereg-szerű formát kaptak, de még pont akkora méretben, hogy aláférjenek az olyan szükséges biztonsági felszerelések, mint például a szorosan összehajtogatott mentőmellény.

"Ez a dizájn húsz százalékkal növeli a gépek fedélzetén elhelyezhető férőhelyek számát, és fele akkora súlyúak, mint a hagyományos széksorok. Ez pedig a légitársaságoknak is jóval gazdaságosabb üzemi működést biztosíthat a jövőben" - olvasható az üléseket és repülőbelsőt tervező cég közleményében.

Az ülések sárga színe egyébként a Ryanair légiutaskísérőinek uniformisát idézi, és ez az egybeesés egyáltalán nem volt véletlen. Így akartak ugyanis utalni Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatójának nyolc éve erős indulatokat kiváltó ötletére, miszerint a rövid távú járatokon a legjobb lenne állóhelyeket is kínálni, hogy még több utast tudjanak szállítani a gépeiken. Akkoriban sokan nevettek rajta vagy épp szídták az ötletét, pedig a légiipari tervezők nagyon is komolyan vették. A Ryanair egyelőre még nem jelentkezett be hozzájuk megrendelésért, de kíváncsiak várjuk a cég reakcióit.