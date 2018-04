Újabb United-botrány: erőszakkal vonszolt le a személyzet egy férfit

A United Airlines-nál újra megesett, aminek nem lett volna szabad: a személyzet durván lépett fel egy férfivel szemben, aki nem volt hajlandó feladni helyét a túlfoglalt gépen. Az eset óriási visszhangot váltott ki: a törzsutasok ollóval vágják fel United-törzskártyájukat a közösségi médián.

Az incidens a chicagói O'Hare repülőtéren történt a United Kentucky-ba tartó járatán. Az utasok által április 9-én közzétett videókat követően a személyzet egyik tagját azonnali hatállyal felfüggesztették állásából, a légitársaság pedig ismét rémálommal kell szembesüljön. Az amerikai Közlekedési Felügyelet is nyomozást indított az ügyben – írja a CNN. A Chicago Tribune több képet is közöl az esetről, alább az ABC News közösségi oldalán közzétett videót mutatjuk. Vigyázat: megrázó.

A személyzet első körben feltette a kérdést, hogy kártérítés fejében kik azok az utasok, akik szívesen átadnák helyüket, ugyanis négy utaskísérő nem fért fel a gépre, akiket egy Kentucky-ból induló géphez kellett szállítaniuk. A kártérítés akár az ezer dollárt is elérte volna, ugyanis ha ők nem érnek oda a munkájukhoz, azt a járatot törölni kell. Az utasok közül senki sem jelentkezett a felhívásra, így a személyzet választotta ki azt, akit el szerettek volna távolítani a gépről.

A kiválasztott férfinak többször is elmagyarázták a helyzetet, de ő nem változtatott az álláspontján. A dolog ekkor fordult fizikai bántalmazásba: a férfit erőszakkal, karjainál és lábainál fogva vonszolta le a gépről három reptéri biztonsági őr. A 69 éves férfi beverte a fejét az egyik kéztámaszba, és azt ordította, hogy ő orvos, és csupán azért őt akarják eltávolítani, mert kínai származású. Miután levitték a gépről, fogta magát, és visszarohant, továbbra is követelve, hogy a gép vigye el. Az esetről készült felvételeken látszik, hogy véres az arca. A dolognak Kínában is komoly visszhangja keletkezett. A férfi egyébként valóban egy Kentucky-ból származó orvos, öt gyermek apja.

A túlfoglalás az amerikai Közlekedési Felügyelet határozata alapján nem törvénybe ütköző gyakorlat. Túlfoglalás esetén a személyzet a check-in ideje, illetve a jegy ára alapján választhat ki utasokat, akiket megkér arra, hogy kártérítés fejében hagyják el a gépet.

Mint ismeretes, 2017 éve a légitársaság számára hasonló botrányokkal telt, ami miatt végül az ügyvezető igazgatót, Oscar Munoz-t megfosztották attól a lehetőségtől, hogy a vállalat igazgatósági tagjainak sorába léphessen. Munoz továbbra is a United ügyvezetője; már adott ki nyilvános bocsánatkérést az esettel kapcsolatban. A múlt hónap sem telt el kellemetlen incidensek nélkül a légitársaság számára: ekkor ugyanis megfulladt egy kiskutya, akit a légikísérő a szekrénybe zárt az útra.