Ezek az idei év legcsinosabb légiutaskísérő szettjei

Miközben számtalan divatlap arról szól, hogy repülőn utazás közben a lehető legkényelmesebb öltözékünket vegyük fel, addig a légitársaságok szinte kivétel nélkül azon vannak, hogy szemünknek minél kellemesebb látványt nyújtsanak a légikisasszonyok megjelenésével. Az alábbiakban néhány olyan légitársaságot gyűjtöttünk össze, amelyek stewardessei szerintünk a legelegánsabbak, de nagyon kíváncsiak vagyunk olvasóink szavazatára és véleményére is, ezért arra buzdítjuk önöket, voksolják meg a legsikesebb légiutaskísérőket felsorakoztató légicéget!

Alitalia

Azok a bőrkesztyűk, bőrtáskák és az a szabás! – lelkendezett kolléganőnk az Alitalia légiutaskísérők ruhájának elegáns vonalvezetésére és kiegészítőire utalva, és az alábbi fotót elnézve ezzel nem is nagyon lehet vitatkozni, mert tényleg nagyon olasz lett. A légitársaság 2016 nyarán Rómában mutatta be - a repülés történetének '60-as évekbeli retro-korszakát idéző - új egyenruháját, amelyet Ettore Bilotta tervezett, és közel ötszáz fős csapat dolgozott rajta. A szövetet Toszkánából, a selymet Comóból rendelték, a férfiak öltönyét Pugliában szabták, és amíg a cipők a Marche régióból érkeztek, addig a bőrből készült kesztyűk és övek Nápolyban készültek – írja a The Desing Air magazin.

Ettora Bilotta egyébként az Etihad Airwaysnek is tervezett már uniformist, amely az Alitaliával együtt nyolc légicéggel együtt alkotja az Etihad Airways Partners szervezetét, de most Bilotta azt az utasítást kapta fentről divatügyileg, hogy a ruhák ne csak az olaszos eleganciát, hanem a finom - még befogadható - luxust is éreztessék. Szerintünk, sikerült.

Qantas

Ezeknek az öltözékeknek a Melbourne-ből származó, de jelenleg Párizsban élő Martin Grant a tervezője, akinek ruháit egyébként Tilda Swinton és Lady GaGa is rendszeresen hordja. Az ausztrál légitársaságnak 1938 óta, amióta népszerű dizájnerekre bízta a légi személyzet ruháinak megtervezését, Grant a tizedik tervezője. (A Qantasnak tervezett már egyenruhát Yves Saint Laurent vagy Emilio Pucci is.) És bár egyesek szerint 2013-ban merész lépés volt az ő személyének választása, hogy milyen jól döntött mellette a légicég, azt a végeredmény pontosan tükrözi: úgy születetett meg egy modern ausztrál stílus, hogy közben felismerhető maradt az ausztrál hagyomány is. A 2013-as kollekcióba csatlakozott be egyébként híresen vörös talpú cipőivel Christian Louboutin is.

"Próbáltam az egyszerűségre törekedni, ebben az öltözékben semmi cifra vagy bonyolult elem nem található" – utalt a tervező a francia haditengerészetre jelemző piros, rubin vörös, sötétkék és fukszia színeire, és a légitársaság logójából kiemelt egyszerű, de rafináltan átlós mintázatra. Utóbbival az volt a célja, hogy a légiutaskísérők akár a terminálon sétálnak, akár a fedélzeten vannak, mindig jól láthatóan kiemelkedhessenek a tömegből – olvasható a légitársaság weboldalán. És ebben az új kollekcióban már a hölgyek is kaptak kalapot arra az esetre, ha a hűvösebb klímájú úti célokra osztanák be őket.

Emirates

Annak is megvan az oka, hogy miért választanak meg például a magyar utazók négyszer egymás után egy légitársaságot a világ legjobbjának, de, hogy ehhez a szemnek kellemes látványt nyújtó uniformisoknak is köze van, abban biztosak vagyunk. Az Emirates légitársaság mondjuk tényleg szigorú szabályok közé szorítja alkalmazottait megjelenés szempontjából: nemcsak meghatározott tónusú, a kalapukhoz illő piros rúzst és körömlakkot kell viselniük, de tarkójuk felett pár centivel hordott kontyuk formájának összetűzésére is külön fodrászok tanítják meg őket. És a hétlépéses sminkjük (ennek készítéséről itt egy videó, amiben az a hét lépés minimum kétszer többnek tűnik) mellé jön talán az az uniformis, amit azok is azonnal beazonosítanak egy fotó alapján, akik még sosem repültek velük.

A Simon Jersey által tervezett egyenöltözék a bézs színű kosztümre, a piros kalapra és az arra applikált fehér sálra épít, amelyet a légiutaskísérők jellemzően csak akkor gombolnak le róla, miután felszálltak a géppel. De a kalapot is úgy kell felvenni, hogy pont két ujjal a szemöldök felett legyen. Szóval mindezektől így együtt tűnik az Emirates légikisasszonyok megjelenése egyedinek és iszonyúan professzionálisnak. Így aztán egyáltalán nem meglepő az sem, hogy néhány éve már gyerekeknek is lehet vásárolni a méretükre szabott híres Emirates-viseletet akár légiutaskísérő, akár pilóta öltözék formájában.

Singapore Airlines

A légitársaság ugyan nem használja légikikötőként Budapestet, de a légiutaskísérői annyira színes, vidám, mégis elegáns ruhát viselnek, hogy beválasztottuk ebbe listánkba. A csinos sztyuvikról még egy Wikipédia-szócikk is született "ázsiai értékeket közvetítő és vendégszerető" Singapore Girls néven, amelyet egyébként márkaképük beazonosítására használtak a sorong kebaya nevezetű, hagyományos ázsiai viseletbe öltöztetett légiutaskísérők kapcsán.

Az öltözéket az 1968-as évtől kezdődően vezették be, amikor még Malajzia-Singapore Airlines színeiben repültek, majd amikor négy évvel később jogutódja, a Singapore Airlines átvette, Pierre Balmain, francia haute couture tervezőt kérte meg, hogy valamivel frissebb rálátással stylingolja meg légiutaskísérőit. A sorong kebaya egyenruha azóta is a Singapore Girl szinonimája és a légitársaság megkülönböztető védjegye a világban. Tavaly a Forma1 szinpapúri futamában is ilyen öltözékben álltak a rajtrács mögé a lányok. A ruha négy alapszínben létezik, a lányok pedig a fedélzeti hierarchia alapján viselik kék, zöld, piros és lila színben, amelyek közül az utóbbi a legmagasabb pozíciót jelenti.

Aeroflot

Oroszország nemzeti légitársaságának ruháit elnézve az embernek hamarabb jut eszébe, hogy egy televíziós showműsor stúdiójának helyszíni közönsége közott ül, mint egy repülő fedélzetén több mint száz emberrel. Az óriás fehér galllér és kesztyű kontrasztja a vibrálóan narancsos színű kosztümtől már önmagában is vidámságot hoz a több tonnás gépek belsejébe, és bár az alábbi fotón nem látszik, a szettet egy színben azonos tűsarkú, hegyes orrú cipő is kiegészíti, amelyet a légiutaskísérők csak a fedélzeti kiszolgálás közben cserélnek laposabbra. Az öltözék több díjat is bezsebelt már, például az olcsó repjegy-találati gyűjteményéről ismert Skyscanner weboldal az egyik felmérésében az európai légitársaságok között az Aeroflot stewardesseit választotta a legcsinosabb légi személyzetnek.

Etihad Airways

Az Abu-Dzabi székhelyű légitársaság emblematikus öltözékét a már fentebb említett Ettore Bilotta tervezte milánói műhelyében, és a 2014-es Abu-Dzabi és London között közlekedő járat beindulásakor avatta fel a gép személyzete. Bilotta már korábban is tervezett ruhákat a légicégnek, ezúttal azonban a meleg színárnyalatokra és a természetes viseletre helyezte a hangsúlyt. A csokoládébarna és a magenta színek uralta öltözék alsó részét ceruzaszoknya, a felső részét háromnegyedes ujjszabású kabátka alkotja, amelyet izgalmasan egészít ki az egészen puha textúrájú, hosszú bőrkesztyű.

A ruhák alapanyaga száz százalékban olasz gyapjúból készült, és minden öltözéken 30 százalékban emberi kéz is dolgozott. A geometrikus mintákat tartalmazó sálat a lila és az arany szín teszi sikessé, utóbbi szín pedig a férfi öltönyökhöz járó nyakkendőn is visszaköszön. Bár Bilotta nadrágot is tervezett a női légiutaskísérőknek, az Etihad nem engedi azt munkában hordani. Az öltözéküket kiegészítő vintage sapka két színben, barnában és magentában jelenik meg, amelynek különbsége itt is a fedélzeti hierachiát jelzi: a lilát a tapasztalt, vezető légiutaskísérő viseli a fején.

Lufthansa

Bár a német nemzeti légitársaság minden év októberében néhány napra, az Octoberfest idejére dirndlibe és úgy összességében a hagyományos bajor népviseletre jellemző ruhába öltözteti légiutaskísérőit, van egy hétköznapi, általános viseletük is. A sötétkék kosztümös, fehér blúzos és napsárga sálas sztyuvikat bármelyik repütéren látjuk, azonnal felismerjük, hogy Európa legnagyobb légitársaságához tartoznak.