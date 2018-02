Ezért nem szabad használni a repülő mosdóját le- és felszállás előtt

Bár a nemzetközi légiközlekedésről szóló törvény is előírja, nemcsak biztonsági oka van annak, hogy a repülő mosdóját egyetlen légitársaság sem engedi használni közvetlen le - és felszállás előtt - írja cikkében a Business Insider.

A cikk emlékeztet arra a tavalyi esetre, amikor a Delta Airlines gépéről kellett levezetni egy férfit, amikor megpróbálta volna használni a mosdót felszállás előtt. Akkor a gép utasainak többsége nem értette, miért van szükség erre a drasztikus lépésre. Ők ugyanis nem tudtak arról a biztonsági szabályról, hogy a pilóta sosem szállhat fel vagy le addig, ha utas van a modóban - teszi hozzá a lap. Ennek oka egyrészt az, hogy a teljes repülés alatt a le- és a felszállási folyamatot tartják a legveszélyesebb időszaknak. Ezért kell az utasoknak ez idő alatt végéig bekötve, az üléseiken kell maradniuk, így egy esetleges vészhelyzetre felkészülve minden menekülő útvonal akadálymentes, szabad lehet a gépen. Az ilyen vészhelyzetekben - amikor ugyanúgy számít az idő, mint az emberek pillanatnyi lélekjelenléte - egy mosdóban tartózkodó utas könnyen csapdába kerülhet a folyosón éppen zajló sürgősségi kimenekítés közben.

Másrészt tény az is, hogy egy rázósabb leszálláskor az üléshez nem rögzített utasoknak könnyen sérülést okozhatna a gép kisebb mértékű rázkódása is - márpedig a mosdóban nincs biztonsági öv, és semmi nem tudja megvédeni az embert az eséstől, vagy az ide-oda csapódástól. Ugyanakkor a Gizmodo mindehhez még azt is hozzáteszi, hogy bármilyen morbidnak is tűnik az indok, de tűzeset során vagy egyéb halálos kimenetelű földet érést követően a mentést végzőknek is segít, ha a helyük alapján tudják beazonosítani a súlyos sérülteket és a holttesteket.