Bár a repülőgépre szálló utasok többségét leginkább a turbulencia kifejezése hallatán veri ki víz, van egy három másodperces szabály, amit egy pilóta szerint, minden utasnak be kellene tartania a saját biztonsága érdekében - írja a Travel and Leisure a Business Insider cikke alapján, amelyben több kapitány is mesélt arról, hogy melyek azok a legfontosabb biztonsági teendők, amiket indulás előtt elvégeznek, és melyek azok, amiket akkor alkalmaznak, ha nem ők vezetik, csak utasként szállnak fel a gépre.

Az egyik, már nyugdíjba vonult pilóta arról a néhány dologról mesélt, amit valószínűleg sokan nem teszünk meg a gépeken, pedig nagyon hasznosak lehetnek vészhelyzetben. "Az első dolog, amikor a fedélzetre lépre megteszek, hogy alaposan végigpásztázom a gép folyosóját, hol, hány vészkijáratot találok, és megnézem, hogy a székemhez melyik van a legközelebb. Aztán megszámolom, hogy az ülésemhez legközelebb eső vészkijárat előttem vagy mögöttem hány széksorra van tőlem. Ez egyetlen szám, memorizálom magamban. Ha szükség van rá, így nagyobb lesz az esélyem, hogy a székeket egyesével végigtapogatva sötétben, füstben vagy víz alá kerülve is megtalálom, még akkor is, ha fejjel lefele is kell ezt tennem" - fogalmazott John Chesire, majd hozzátette, nem lenne szabad kihagyni az ülések háttámlájában található biztonsági kártya tanulmányozását sem, amire sokan csak legyintenek, és amit jellemzően csak a fedélzeti magazinok mögé csúsztatnak.

Utolsó tanácsként pedig azt javasolja, hogy ha véletlen azt tapasztaljuk, hogy a hozzánk legközelebb eső vészkijárat nem nyitható, akkor a gép vészkiürítési protokollját betartva, a második vagy harmadik legközelebbi kijáratot kell keresni - mert ugye a fedélzetre lépéskor, azoknak a helyét is megjegyeztük!