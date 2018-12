Ebben a grönlandi hotelben egy buszjegy árába kerül egy éjszaka

Csaknem ingyen lakhatnak a grönlandi Ittoqqortoormiit egyetlen vendégházában azok, akik még december 31. előtt lefoglalják a szállásukat, írja cikkében a Lonely Planet.

A különleges akcióra a márciusi foglalásokra érvényes, amellyel együtt előre be kell fizetni a szoba árát is, amely most az eredetinek csupán egy százaléka. Mivel az apró szállóban egy éjszaka 103 dollárba kerül, így ennek az egy százaléka kevesebb, mint 300 forintot jelent éjszakánként.

A távoli Ittoqqortoormiit a világ egyik legeldugottabb pontja. Összesen 450 lakosa színes játékkockákra emlékezettő faházakban lakik. Busz erre nem jár, a helyiek leginkább szánnal közlekednek.

A kis falu vonzereje éppen az, hogy ennyire kiesik minden turista útvonalból, itt tökéletes a csend és a nyugalom. Ráadásként pedig északra a Northeast Greenland National Park, a világ legnagyobb nemzeti parkja, míg délre a Scoresby Sund található; ez utóbbi a világ leghosszabb és egyik legmélyebb fjordja.