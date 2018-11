300 kilométer kutyaszánon a sarkkörön? Lehet pályázni!

Nagyon leszűkítve a kört kétféle utazó létezik: a melegkedvelő és a hidegtűrő. Az előbbiek álma a Mediterráneum vagy a trópusok, az utóbbiak a hűvös hegyvidékeken és az északi tajgákon pezsegnek igazán. Nekik találta ki a Fjällräven azt a rendhagyó északi kutyaszános túrát, amire elindult a jelentkezés.

A cég közleménye szerint 2019 áprilisában tartanák meg a 300 kilométeres sarkköri túrát, amin a világ 10 régiójából kiválasztott 20 nyertes vehet részt. A túrájuk öt napot ölel majd fel, a svéd vállalat pedig mindenre figyel majd: utaztatásra, felkészítésre, felszerelésekre és étkezésre.

Ha jelentkezni akar, erre az oldalra töltse fel pályázatát november 15. és december 13. között.

Szavazatokat is gyűjthetnek ismerőseik között, valamint egy nemzetközi zsűri is határoz. Így áll össze a régiónkénti két induló. A zsűri a közlemény szerint a kreativitást, a frappáns megoldásokat és az elhivatottság bemutatását is figyelembe veszi.

Tavaly egy magyar lány, a 24 éves Zaja Kitty képviselte a közép-kelet-európai régiót (akinek édesanyja husky-tenyésztő), miután kreatív pályázatával 5000 jelentkezőből a harmadik legtöbb voksot kapta. Az ATV ezen videóján beszél élményeiről.