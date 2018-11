Gyönyörű Dráva-holtágat mentenek meg a kiszáradástól

Magyarország egyik legfontosabb természetvédelmi projektje zajlik a Dráva mentén: a 15 kilométer hosszú Barcsi-Ó-Dráva élőhelyeinek megőrzése a cél – közölte a Duna-Dráva Nemzeti Park.

A projekt nemzetközi, ugyanis a holtágat a magyar-horvát határ is kettészeli. A legfőbb gond az volt eredetileg, hogy a nyári csapadékszegénység idején túl alacsony vízszintek alakultak ki, ez a ligeterdőket is veszélyeztette. Ezért egy vízvisszatartó műtárgyat, egy küszöböt építettek a holtág kifolyójára, a Fekete-árokra.

A tervezést a két ország szakemberei közösen végezték, 2018 őszén indulhatott meg a kivitelezés. Építettek a leendő műtárgyhoz egy utat is, a jövőben pedig egy csatornát is fognak, ami akár hallépcsőként is funkcionálhat: a halak a főág és a holtág között közlekedhetnek.

A munkákat késő ősszel és télen végzik, hogy a természetre az építkezés ne legyen káros hatással. A száraz októberben jól haladtak, de a mostani csapadékos idő megnehezíti a munkát. Most ott tartanak, hogy elkészültek az említett úttal, illetve időszakosan elterelték a Fekete-árok vizét. Már betonozzák a küszöb alapját és szárnyfalait, az építkezést pedig jövő március 15-ig fejeznék be. Bővebb információkat a projekt honlapján talál.